کمپرها در قاینات؛ سفری شگفت از روستاهای گردشگری تا آثار تاریخی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمید عباس‌زاده روز سه‌شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: بیش از ۴۰۰ دستگاه خودروی کمپر و ۸۰۰ گردشگر در برنامه‌ای چهار روزه، مهمان مردمان قاینات شدند. در روز نخست این برنامه، کمپرها با استقبال در روستای زول روبه‌رو شدند و برنامه‌های متنوعی در محل آمفی تئاتر روباز و طرح گردشگری روستا برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: کمپرها پس از برنامه‌های روستای زول در پارک جنت قاین مستقر شدند؛ محلی که امکانات مناسب و مطلوبی برای میزبانی از گردشگران داشت.

او درباره برنامه روز دوم گفت: گردشگران به روستای محمدآباد عَلَم رفتند و در برنامه‌های فرهنگی متنوعی که تدارک دیده شده شرکت کردند. گشت‌وگذار در باغ‌های زرشک، چیدن شاخه های زرشک و سپس سفر به کویر منطقه، بخش‌هایی از برنامه های اجرا شده در این روز بود.

عباس‌زاده ادامه داد: روز سوم به بازدید از جاذبه‌های تاریخی شاخص شهر قاین اختصاص داشت. این بازدید با همکاری شهرداری در تمهید وسیله نقلیه جمعی انجام شد و شرکت‌کنندگان از مسجد جامع قاین، بنای بقعه بوذرجمهر و قلعه‌کوه دیدن کردند. کارشناس گردشگری اداره شهرستان نیز درباره آثار تاریخی و پیشینه ایالت قهستان و شهرستان قاینات توضیحاتی ارائه داد که مورد توجه و استقبال گردشگران قرار گرفت. برنامه‌های روز سوم در عصر با بازدید از بازارچه بانوان ثمین، واقع در محل بازار روز قاین، ادامه یافت. سپس گردشگران از فرایند پَرکردن گل زعفران در حسینیه امام‌رضای قاین بازدید کردند و در پایان روز در برنامه زورخانه مولا علی(ع) حضور یافتند که اجرای برنامه مذکور به شدت مورد اقبال و تشویق مهمانان قرار گرفت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات درباره روز پایانی سفر گفت: گردشگران ابتدا به روستای نیگ رفتند و از دژ زیرزمینی تاریخی روستا بازدید کردند. مقصد بعدی، روستای روم بود؛ جایی که شرکت‌کنندگان از بازارچه بازدید و خرید کردند، در برنامه فرهنگی حضور یافتند و ناهار را مهمان دهیاری و شورای اسلامی بودند. با پایان این برنامه، سفر چهارروزه کمپرها در قاینات به پایان رسید.

او با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری قاینات گفت: برگزاری چنین برنامه‌هایی زمینه آشنایی گردشگران با آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی، تولیدات کشاورزی و فرهنگ بومی شهرستان را فراهم می‌کند و فرصتی برای معرفی توانمندی‌های روستاها و مشارکت جوامع محلی در گردشگری است.

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