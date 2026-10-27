برخورد با فعالیت مراکز گردشگری بدون مجوز در ملحمدره

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مرتضی زنگنه سه‌شنبه ۵ آبان در جریان بازدید سرزده از روستای هدف گردشگری ملحمدره، با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت مراکز گردشگری، اقامتی، پذیرایی و تفریحی این روستا، اظهار کرد: ملحمدره که به ماسوله غرب کشور معروف است و نام آن در استان همدان و غرب کشور شناخته‌شده است، نباید شاهد فعالیت غیرمجاز مراکز اقامتی و پذیرش مسافران بدون مجوزهای قانونی باشد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسدآباد با تاکید بر اینکه تمامی مراکز اقامتی این روستای گردشگری باید مجوزهای لازم را از اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دریافت کنند، افزود: فعالیت بدون مجوز قانونی، زمینه‌ساز پلمب واحدهای متخلف و تشکیل پرونده قضایی خواهد بود.

او ضمن ابراز رضایت از عملکرد و وضعیت مراکز دارای مجوز رسمی، بر ضرورت ساماندهی فعالیت تمامی واحدهای اقامتی، پذیرایی، اسکان و سفره‌خانه‌های سنتی در روستای ملحمدره تاکید کرد و خواستار رعایت کامل ضوابط قانونی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح شد.

زنگنه با تاکید بر برخورد قانونی با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه گردشگری تصریح کرد: با مراکزی که بدون دریافت مجوزهای قانونی اقدام به فعالیت کنند، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسدآباد از برخورد با هر گونه ساخت و ساز غیرمجاز در این روستای هدف گردشگری خبر داد و گفت: با توجه به خطر حذف شدن روستای ملحمدره از لیست روستاهای هدف گردشگری در صورت تداوم ساخت ‌و سازهای غیرمجاز، با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در این روستا برخورد می‌شود.

اخذ موافقت اصولی ۴ خانه مسافر و سفره‌خانه سنتی در روستای ملحمدره

کامران اکبری شایگان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسدآباد نیز در ادامه اظهار کرد: روستای هدف گردشگری ملحمدره، معروف به ماسوله غرب کشور، در حال حاضر دارای یک خانه مسافر، یک مجتمع گردشگری، یک سفره‌خانه سنتی و یک اقامتگاه بوم‌گردی فعال است.

او ادامه داد: علاوه بر این مراکز، برای دو خانه مسافر و دو سفره‌خانه سنتی دیگر نیز موافقت اصولی صادر شده و این واحدها در حال طی مراحل قانونی پرونده خود برای ادامه فعالیت هستند.

اکبری شایگان ضمن قدردانی از حضور میدانی دادستان شهرستان و اهتمام وی به پیگیری مسائل و مشکلات حوزه گردشگری، خاطرنشان کرد: همراهی و حمایت دستگاه قضایی از برنامه‌های قانونی و کارشناسی حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای رفع موانع، تسریع در رسیدگی به مسائل و تقویت نظارت بر فعالیت‌های گردشگری است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسدآباد افزود: تعامل سازنده دادستان شهرستان با اداره میراث‌فرهنگی و توجه ویژه به ضرورت ساماندهی فعالیت‌های گردشگری، زمینه‌ساز اقدامات موثرتر در مسیر توسعه متوازن گردشگری، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مجاز و ارتقای امنیت و کیفیت خدمات گردشگری در شهرستان اسدآباد خواهد بود.

حذف ماسوله غرب کشور از لیست روستاهای هدف گردشگری

او همچنین نسبت به حذف روستای ملحمدره از لیست روستاهای هدف گردشگری کشور در صورت تداوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این روستا هشدار داد و گفت: مسئولین باید با اجرای قوانین سختگیرانه و نظارت مستمر، مانع از تغییر هویت تاریخی این روستا شوند.

اکبری شایگان اظهار کرد: در سال‌های اخیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز و ناهماهنگ با بافت سنتی این روستا افزایش یافته که این امر موجب تخریب هویت تاریخی و کاهش جذابیت گردشگری این منطقه شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسدآباد افزود: هرگونه ساخت‌وساز باید تحت نظارت دهیار، شورای اسلامی روستا و بنیاد مسکن صورت گیرد تا ضمن رعایت استانداردهای لازم، از هرگونه تغییر مخرب در ساختار معماری روستا جلوگیری شود.

او خاطرنشان کرد: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در کنار این نهاد و ارگان‌ها وظیفه معرفی و توسعه زیرساخت‌های روستاهای گردشگری را برعهده دارد و در چندین مرتبه نامه‌نگاری که با استان و فرمانداری و ادارات ذیربط انجام شده، این مهم را اعلام کرده‌ایم که خطر حذف روستا را از لیست روستاهای هدف گردشگری کشور در صورت تداوم ساخت‌وسازهای غیرمجاز وجود دارد.

اکبری شایگان ادامه داد: از مردم این روستا درخواست داریم با دلسوزی بیشتری نسبت به هویت تاریخی روستا برخورد کرده و از اجرای طرح‌های نوین و غیربومی که با کالبد سنتی روستا همخوانی ندارد، خودداری کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسدآباد با اشاره به اینکه این همکاری جمعی تضمین‌کننده آینده‌ای روشن برای گردشگری منطقه و حفظ اصالت روستا خواهد بود، افزود: اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسدآباد بر این موضوع تاکید دارد که هرگونه ساخت‌وساز نامناسب نه‌تنها موجب از دست رفتن جذابیت گردشگری می‌شود، بلکه تاثیرات منفی اقتصادی بر معیشت مردم نیز به دنبال خواهد داشت.

او در پایان اظهار کرد: از مسئولین انتظار داریم که با اجرای قوانین سختگیرانه و نظارت مستمر، مانع از تغییر هویت تاریخی این روستا شوند.

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