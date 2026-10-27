به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز سه‌شنبه ۵ آبان ماه، در سفر به شهرستان خوانسار و در حاشیه بازدید از روند مرمت مسجد جامع خوانسار، با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به بناهای تاریخی آسیب‌دیده در جنگ رمضان، گفت: در پی آسیب‌های واردشده به آثار تاریخی استان، اقدامات مرمتی برای حفاظت از این بناها در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر عملیات مرمت تعدادی از آثار به پایان رسیده است، در مقابل، برای برخی دیگر از بناها، مطالعات تخصصی مرمت در حال انجام است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با اشاره به بناهای تاریخی که عملیات مرمت آن‌ها به پایان رسیده است، ادامه داد: عمارت جبه‌خانه، عمارت رکیب‌خانه، مسجد رئیسان، خانه ابهری، تکیه بابا رکن‌الدین، تکیه کازرونی، تکیه مادرشاهزاده، خانه مشکی و کاخ هشت‌بهشت، خانه امین‌التجار ازجمله آثاری هستند که مرمت آن‌ها به پایان رسیده است.

او افزود: در کنار این اقدامات، وضعیت مرمتی تالار اشرف، مسجد امام(ره)(جامع عباسی)، مسجد شیخ لطف‌الله و کاخ‌موزه چهل‌ستون در مرحله مرمت و همچنین عمارت سردار اعظم در مرحله مطالعات قرار دارد و بررسی‌های لازم برای تعیین اقدامات موردنیاز این آثار که در جنگ رمضان آسیب دیدند در حال انجام است.

کرم‌زاده با اشاره به روند مرمت مسجد جامع خوانسار تصریح کرد: عملیات مرمت این بنای تاریخی که در جریان جنگ رمضان آسیب دید، در حال اجراست و روند اقدامات مرمتی آن از نزدیک مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با تأکید بر اهمیت صیانت از بناهای تاریخی آسیب‌دیده گفت: رسیدگی به وضعیت این آثار مستلزم بررسی شرایط هر بنا و تعیین اقدامات مرمتی متناسب با میزان و نوع آسیب‌های واردشده است؛ ازاین‌رو، در کنار اجرای عملیات مرمت، مطالعات تخصصی برای شماری از بناها نیز در دستور کار قرار دارد.

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