به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست تودیع و معارفه سرپرست هیئت حسابرسی دیوان محاسبات استان کردستان در این اداره‌کل، اظهار کرد: در یک سال گذشته تلاش کردیم با وجود شرایط خاص و محدودیت‌های ناشی از جنگ، پروژه‌ها مطابق برنامه زمان‌بندی پیش برود و در موعد مقرر به بهره‌برداری برسد.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به اهمیت نظارت موثر و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی افزود: رضایتمندی مردم، ارتقای کیفیت خدمات و پیشبرد طرح‌ها در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده، از مهم‌ترین اهداف این مجموعه است و تحقق این اهداف به همکاری و هماهنگی مستمر دستگاه‌های مربوطه نیاز دارد.



او با ابراز امیدواری نسبت به تقویت همکاری با تیم جدید حسابرسی استان، عنوان کرد: تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، به بهبود روند اجرای پروژه‌ها، افزایش کیفیت فعالیت‌ها و تسریع در بهره‌برداری از طرح‌های فرهنگی و گردشگری کمک می‌کند.



طالب‌نیا همچنین بر ضرورت شفافیت در فرایندهای مالی و مدیریت صحیح منابع تاکید کرد و یادآور شد: هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه، زمینه‌ساز اجرای مطلوب‌تر پروژه‌ها، استفاده بهینه از اعتبارات و بهره‌گیری موثرتر از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان خواهد بود.



مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان بیان کرد: معرفی شایسته جاذبه‌های استان و تقویت زیرساخت‌های گردشگری، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر و همکاری میان مجموعه‌های اجرایی و نظارتی است.



در این نشست بر تقویت همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان و دیوان محاسبات استان با هدف ارتقای شفافیت مالی، بهبود روند اجرای پروژه‌ها و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری تاکید شد.

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