حکمرانی داده، زیربنای بازطراحی گردشگری ایران است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین نشست کارگروه مشترک معاونت گردشگری و دانشگاه تهران، روز دوشنبه 4 آبان‌ماه جاری با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، ابراهیم خدایی، رئیس پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران و جمعی از مدیران، کارشناسان و نمایندگان دو مجموعه برگزار شد. این نشست در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری مشترک و با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه تهران برای پاسخ‌گویی به نیازهای اجرایی و راهبردی صنعت گردشگری کشور شکل گرفت.

انوشیروان محسنی‌بندپی در این نشست با تأکید بر ضرورت تقویت جایگاه گردشگری در نظام تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی کشور اظهار کرد: حکمرانی داده یکی از ابعاد مهم حکمرانی مطلوب است و برخورداری از داده‌ها و اطلاعات دقیق و معتبر، زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه، سیاست‌گذاری اثربخش و برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی صنعت گردشگری را فراهم می‌کند.

معاون گردشگری کشور با اشاره به ضرورت تبیین سهم واقعی گردشگری در اقتصاد ملی، امضای تفاهم‌نامه همکاری با مرکز آمار ایران در زمینه حساب‌های اقماری گردشگری (TSA) را گامی مهم در مسیر تقویت نظام آماری این حوزه دانست و افزود: شناخت دقیق سهم گردشگری در اقتصاد، علاوه بر فراهم‌کردن امکان ارزیابی آثار اقتصادی این صنعت، زمینه مطالبه‌گری مستند و تخصیص متناسب منابع را نیز تقویت می‌کند.

او با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های متنوع تاریخی، تمدنی، فرهنگی، طبیعی، روستایی، عشایری، زیارتی و سلامت برخوردار است، تصریح کرد: برخورداری از جاذبه‌ها و قابلیت‌های گسترده، شرط لازم توسعه گردشگری است؛ اما بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها، به معرفی حرفه‌ای، طراحی محصولات رقابت‌پذیر و شناخت دقیق بازارهای هدف نیاز دارد. تحقق این اهداف مستلزم فاصله‌گرفتن از رویکردهای سنتی و حرکت به سوی شیوه‌های نوین، خلاقانه و دانش‌بنیان است.

محسنی‌بندپی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری گردشگری خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های پیشرو، علاوه بر آموزش و پژوهش، در نوآوری، تجاری‌سازی دانش و حل مسائل واقعی جامعه نیز نقش‌آفرینی می‌کنند. دانشگاه تهران با برخورداری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی می‌تواند به‌عنوان یکی از بازوهای مؤثر معاونت گردشگری در شناسایی چالش‌ها، طراحی راهکارهای اجرایی و تسریع روند تحول در این صنعت ایفای نقش کند.

در بخش دیگری از این نشست، سه طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان دانشگاه تهران شامل «مدرسه عالی هوشمند هتلداری ایران»، «رصدخانه رسانه‌های بین‌المللی گردشگری ایران» و «طراحی مدل ملی تعیین ظرفیت برد مقاصد گردشگری ایران با رویکرد مدیریت پایدار مقاصد» مورد بررسی قرار گرفت. این پیشنهادها با تمرکز بر توسعه آموزش‌های نوین و هوشمند، تقویت نظام رصد و تحلیل رسانه‌ای در عرصه بین‌المللی و استقرار رویکردهای علمی در مدیریت پایدار مقاصد گردشگری، در دستور کار کارگروه قرار گرفتند.

در مجموع، چهار طرح در این نشست به تصویب رسید. این مصوبات، در چارچوب همکاری مشترک دو مجموعه، مسیر بهره‌گیری هدفمند از توان علمی دانشگاه تهران برای پیشبرد برنامه‌های اولویت‌دار معاونت گردشگری را هموار می‌کند.

معاون گردشگری کشور همچنین با اشاره به جهت‌گیری‌های نوین سازمان جهانی گردشگری در زمینه تحول دیجیتال و هوش مصنوعی، بازطراحی گردشگری را مستلزم بازنگری در روش‌های پیشین و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، تحلیل داده‌ها، خلاقیت و نوآوری دانست. به گفته وی، پیوند میان ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها و نیازهای اجرایی بخش گردشگری می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌ها، افزایش سرعت اجرای برنامه‌ها و اثربخشی بیشتر سیاست‌های این حوزه منجر شود.

وی در پایان بر ضرورت تعریف روشن مأموریت‌ها و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های پژوهشی تأکید کرد و تعامل مستمر میان معاونت گردشگری و دانشگاه تهران را فرصتی برای تبدیل دانش تخصصی به راهکارهای عملیاتی، تقویت مدیریت علمی مقاصد و فراهم‌کردن زمینه توسعه پایدار گردشگری کشور دانست.

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