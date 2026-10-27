۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸

برگزاری کارگاه آموزشی عفاف و حجاب ادارات سیستان و بلوچستان در موزه منطقه ای جنوب شرق

برگزاری کارگاه آموزشی عفاف و حجاب ادارات سیستان و بلوچستان در موزه منطقه ای جنوب شرق

سیستان و بلوچستان

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کد خبر 1405080500371
سید مجتبی طباطبایی زاده
دبیر محمد آوخ

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