https://www.chtn.ir/x4xy2۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۸ کد خبر 1405080500371 فیلم مستند برگزاری کارگاه آموزشی عفاف و حجاب ادارات سیستان و بلوچستان در موزه منطقه ای جنوب شرق سیستان و بلوچستان دریافت 214 MB انتهای پیام/ کد خبر 1405080500371 سید مجتبی طباطبایی زاده دبیر محمد آوخ برچسبها عفاف و حجاب ستاد امر به معروف کارگاه آموزشی پربینندهترینها برگزاری نخستین جشنواره گردشگری ارزانفود با محوریت معرفی شهر زیرزمینی جشنواره بلوط سرسختی سومین جشنواره فرهنگی و گردشگری انار نمهیل بازدید رایزنان بازرگانی هفت کشور از بارگاه شمس تبریزی در خوی
نظر شما