به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت‌وتصویر فراگیر در فضای مجازی، در ادامه سلسله‌نشست‌های تخصصی «گپ»، نشستی با عنوان «رده‌بندی سنی کجای معادلات است؟» با حضور محمود علی‌پور، مدیر اندیشکده مطالعات نسل جدید، حسنا افشاری، روان‌شناس کودک، و زهرا روشندل، فعال حقوق کودک و رسانه، در مؤسسه فرهنگی و هنری تبیان برگزار شد.

در این نشست، حاضران درج صرف عدد و برچسب رده سنی را ناکافی دانستند و بر ضرورت ارائه توضیح درباره دلایل تعیین هر رده سنی تأکید کردند. کاهش اعتماد خانواده‌ها در صورت ناهمخوانی رده اعلام‌شده با محتوای اثر و تجربه تماشای مخاطب، تأثیر دوبله با ادبیات و لحن بزرگسالانه بر محتوای کودک، پایین بودن سواد رسانه‌ای برخی والدین، دشواری نظارت بر محتوای کاربرمحور و نیاز به استانداردهای روشن و یکپارچه متناسب با بافت فرهنگی کشور از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

تغییر رویکرد به رده‌بندی سنی نیز از دیگر موضوعات مورد بحث بود. بر اساس دیدگاه‌های مطرح‌شده، در گذشته رویکرد حفاظتی غلبه بیشتری داشت، اما امروز توجه به ابعاد رشدی و تربیتی کودک اهمیت بیشتری یافته است. بر این اساس، پرسش صرفاً این نیست که یک محتوا برای چه سنی نامناسب است، بلکه باید بررسی شود که هر اثر با کدام ظرفیت‌ها و ویژگی‌های رشدی کودک همخوانی دارد. در چنین رویکردی، مسئولیت سکوها در ارائه اطلاعات دقیق درباره محتوا و همراهی والدین با فرزندان هنگام تماشا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در ادامه، نقش و مسئولیت سکوهای ارائه‌دهنده محتوا در حوزه رده‌بندی سنی بررسی شد. تدوین چارچوب شفاف و استاندارد برای رده‌بندی، استفاده از ارزیابان آموزش‌دیده و بهره‌گیری از نظر متخصصان روان‌شناسی کودک، افزودن توصیف‌گرهای محتوا در کنار برچسب رده سنی، توسعه ابزارهای مؤثر کنترل والدین، ارائه توصیه‌های کوتاه کارشناسی و روان‌شناختی به خانواده‌ها در ابتدای محتوا و ایجاد سازوکار دریافت بازخورد مخاطبان از جمله پیشنهادهای اجرایی مطرح‌شده برای سکوها بود.

در بررسی نقش ساترا نیز پیشنهاد شد تسهیل مسیر گزارش و رسیدگی به خطاهای رده‌بندی، تولید بسته‌های آموزشی کوتاه برای والدین و سنجش اثربخشی آن‌ها در اولویت قرار گیرد. ایجاد باشگاه والدین با هدف افزایش آگاهی و اعتماد خانواده‌ها و تقویت تولید آثار فاخر ایرانی برای کودکان در کنار محتوای دوبله‌شده نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست بود.

این نشست با طرح دیدگاه‌ها و پرسش‌های دیگر مدعوین، از جمله محدثه افضلی، مدیر آموزش و فرهنگ‌سازی ساترا، ابوالقاسم هوشمند، مدیر پویش‌های مردمی ساترا، و معصومه سعادت، ارزیاب پلتفرم کدومو و کارشناس کتاب کودک، ادامه یافت و با جمع‌بندی مباحث به پایان رسید.

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