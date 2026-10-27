رویاهای گیمرها شنیدنی شد/ جزئیات کنسرت موسیقی ویدیوگیم فیدیبو اعلام شد/ از خدای جنگ تا اساسینز کرید

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی فیدیبو، کنسرت موسیقی ویدیوگیم پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۲ با رهبری سینا خیرآبادی و همراهی ارکستری ۱۵۰ نفره در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار خواهد شد.

در این رویداد، گزیده‌ای از موسیقی بازی‌های ویدیویی با اجرای زنده ارکستر و همزمان با پخش تصاویر گیم‌پلی پیش‌روی مخاطبان قرار می‌گیرد؛ تجربه‌ای که موسیقی ارکسترال را با فضای تصویری و جهان بازی‌های ویدیویی پیوند می‌دهد.

موسیقی بازی‌های «Fallout»، «Call of Duty: Modern Warfare ۲» محصول سال ۲۰۰۹، «The Elder Scrolls V: Skyrim»، «Horizon Zero Dawn»، «Max Payne»، «Mafia»، «Red Dead Redemption»، «Days Gone»، «The Witcher»، «Assassin’s Creed»، «God of War»، «The Last of Us»، «Ghost of Tsushima»، «Battlefield»، «Uncharted» و «Dota» از جمله آثاری هستند که در این کنسرت اجرا می‌شوند.

کنسرت موسیقی ویدیوگیم فیدیبو با گردهم آوردن نوازندگان یک ارکستر ۱۵۰ نفره و نمایش همزمان تصاویر بازی‌ها، فرصتی برای شنیدن دوباره موسیقی‌های شناخته‌شده دنیای ویدیوگیم در قالب اجرای زنده فراهم می‌کند.

این کنسرت در روز پنجشنبه ۷ آبان ۱۴۰۵ ساعت ۲۲ در تالار اسپیناس پالاس تهران برگزار خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به فیدیبو به آدرس (http://fidb.ir/m۴c) برای تهیه بلیت اقدام کنند.

همچنین آخرین فیلم‌کنسرت هری پاتر نیز بعد از ۱۲ سانس اجرا در تهران، بار دیگر در تاریخ جمعه ۸ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۲۲ در هتل اسپیناس پالاس تهران برگزار خواهد شد. این هشتمین شبی است که این کنسرت در تهران برگزار می‌شود و پیش از این در سال ۱۴۰۴ این کنسرت به مدت ۷ شب و ۱۱ سانس روی صحنه رفته بود.

در این کنسرت‌ تعدادی از موسیقی‌های خاطره‌انگیز و اوریجینال فیلم‌های هری پاتر از آهنگسازانی چون جان ویلیامز، پاتریک دویل، نیکلاس هوپر، الکساندر دسپلا برای حاضران نواخته می‌شود و علاقه‌مندان هم‌اکنون می‌توانند با مراجعه به آدرس (http://fidb.ir/p۱۸) در فیدیبو، برای تهیه بلیت این کنسرت اقدام کنند.

کنسرت موسیقی ویدیو گیم با همراهی فیدیبو، دیجی‌پی و طلای دیجیتال دیجی‌کالا برگزار می‌شود.

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