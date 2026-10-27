آغاز فاز نخست مرمت امامزاده سلطان سیداحمد هزاوه با تمرکز بر رفع رطوبت و احیای اصولی بنا

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت حفاظت اصولی از بناهای تاریخی و مذهبی استان اظهار کرد: در فاز نخست مرمت امامزاده سلطان سیداحمد هزاوه، اقدامات تخصصی با هدف کنترل و دفع رطوبت‌های نفوذکرده به بنا و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای احیای بخش‌های آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: در این مرحله، با هدف کاهش رطوبت محبوس در بدنه بنا، کانال هواکش در پیرامون اثر احداث شده و سنگ‌های ازاره داخلی که به شیوه‌ای نامناسب در بنا نصب شده بودند، جمع‌آوری شده‌اند تا امکان تهویه، تنفس طبیعی دیوارها و خشک‌شدن تدریجی رطوبت نهفته در ساختار بنا فراهم شود.

او ادامه داد: پس از خشک‌شدن رطوبت نهادینه‌شده و فراهم‌شدن شرایط مناسب برای ادامه عملیات، ازاره‌های داخلی با استفاده از آجر سنتی و متناسب با اصول مرمت اجرا خواهند شد. همچنین تمامی اندودهای داخلی آسیب‌دیده و در معرض رطوبت، به‌صورت اصولی تراشیده شده و پس از آماده‌سازی سطوح، مجدداً مطابق با الگوی مناسب و متناسب با ویژگی‌های معماری بنا اجرا می‌شوند.

محمودی با اشاره به اقدامات حفاظتی در بخش فوقانی بنا تصریح کرد: هم‌زمان با اجرای عملیات مرمت در بخش‌های داخلی، اقدامات مربوط به اصلاح و مرمت عایق‌کاری رطوبتی بام نیز در دست اجراست تا از نفوذ آب به داخل بنا جلوگیری شده و زمینه حفاظت پایدار از ساختار تاریخی آن فراهم شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی خاطرنشان کرد: در اجرای این پروژه، کنترل عوامل آسیب‌رسان، به‌ویژه رطوبت، و رعایت اصول فنی و حفاظتی مرمت، از اولویت‌های اصلی به شمار می‌رود؛ چراکه رفع ریشه‌ای عوامل تخریب، پیش‌شرط اصلی برای دوام اقدامات مرمتی و صیانت از اصالت بناهای تاریخی است.

او در پایان تأکید کرد: حفاظت و مرمت بناهای تاریخی و مذهبی، علاوه بر پاسداشت ارزش‌های معماری و فرهنگی، نقش مهمی در صیانت از هویت تاریخی مناطق و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده دارد و این اداره کل تلاش می‌کند با اجرای اقدامات کارشناسی و اصولی، زمینه حفاظت ماندگار از آثار ارزشمند استان را فراهم کند.

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