به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ارسلان زارع امروز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ در دیدار با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به جایگاه نخست استان بوشهر در حوزه سرمایه‌گذاری از دهه فجر سال گذشته تا هفته جاری بیان کرد: این جایگاه بیانگر اقتصادهای اقتصادی استان و فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و سرمایه‌گذاری است.

استاندار بوشهر در این دیدار خواستار تخصیص اعتبارات بیشتر برای تسریع در تکمیل طرح‌های راه‌سازی، احداث و تکمیل سدها، بیمارستان‌ها، مدارس و پروژه‌های آب‌ و حمایت دولت از اجرای این طرح‌ها شد.

زارع‌ همچنین با اشاره به بازسازی مجتمع‌های پالایشگاهی جنوبی و پتروشیمی‌های آسیب‌دیده در جریان جنگ گفت: برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده با هدف استفاده از گاز مورد نیاز برای مردم در حال حاضر انتظار می‌رود دولت با حمایت خود، روند تکمیل این طرح‌ها را سریع‌تر انجام دهد.

او حمایت از بخش خصوصی و فعالان را از الزامات توسعه اقتصادی و ایجاد فضای پایدار دانست و افزود: تسریع در پرداخت تسهیلات بانکی، رفع سرمایه‌گذاری و حمایت مالی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران اقتصادی استان، نقش مهمی در رونق اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی دارد.

استاندار بوشهر با اشاره به مراکز راهبردی استان در حوزه اقتصاد دریامحور، بنادر، شیلات و آبزی‌پروری، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها را از عوامل موثر در افزایش نیرو و بهبود معیشت مردم برشمرد.

زارع در گزارشی از راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری - صنعتی بوشهر گفت و اضافه کرد: با این مهم ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه در حوزه تولید، تجارت، گردشگری تقویت می‌شود و امکان جذب سرمایه‌گذار در خصوص طرح‌های بزرگ وجود دارد.

او در پایان این دیدار از معاون اول رئیس جمهوری برای سفر به استان بوشهر دعوت کرد تا از نزدیک در جریان سیاست اقتصادی، طرحهای توسعه‌ای، پروژه‌های در دست اجرا و مسائل مردم استان قرار گیرد.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، از تلاش‌های استاندار بوشهر در تقویت انسجام، همگرایی و وحدت میان مجموعه مدیریتی استان قدردانی کرد.

عارف همچنین دستور پیگیری درخواست‌ها و مطالب مطرح‌ شده از سوی استاندار بوشهر را صادر کرد و برای سفر به این استان قول مساعد داد.

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