به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سردار سید قاسم قاسمی، مشاور امور ایثارگران وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عصر سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی «از هیروشیما تا میناب؛ عدالت، حافظه و مسئولیت بین‌المللی در قبال جنایات جنگی» که در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، با محکوم‌کردن واقعه مدرسه میناب، بر ابعاد انسانی این حادثه و ماندگاری آثار آن در حافظه جامعه تاکید کرد.

قاسمی با اشاره به ابعاد این واقعه اظهار کرد: به اعتقاد ما، آنچه در مدرسه میناب رخ داد، یک فاجعه جنگی و انسانی بود.

وی با اشاره به دیدار مستقیم خود با خانواده‌های دانش‌آموزان شهید میناب افزود: چندی پیش به میناب سفر کردم و از نزدیک با برخی از خانواده‌های دانش‌آموزان شهید دیدار داشتم. واقعاً شرایط سختی بود و این داغ به‌زودی فراموش نخواهد شد.

مشاور امور ایثارگران وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر تمایز میان رویکرد صلح‌طلبانه ملت ایران و ضرورت دفاع از کشور تصریح کرد: ما هیچ‌گاه علاقه‌ای به جنگ نداشته‌ایم، اما دفاع از کشور را حق خود می‌دانیم و همواره قدردان نیروهای مسلح هستیم.

این نشست تخصصی با عنوان «از هیروشیما تا میناب؛ عدالت، حافظه و مسئولیت بین‌المللی در قبال جنایات جنگی» و با هدف بررسی ابعاد حقوقی، انسانی و بین‌المللی این موضوع، با حضور روزبه کردونی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، عسگر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، حمید احمدی، مدیرکل حقوق بشر وزارت امور خارجه و جمعی از صاحب‌نظران، پژوهشگران و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی و حقوق بین‌الملل برگزار شد.

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