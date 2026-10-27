به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در نشست با سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، بر بررسی مشکلات و موانع پیش‌روی پروژه‌های در دست اجرا، تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری و تقویت تعامل با فعالان بخش خصوصی تاکید کرد.

این نشست که سه‌شنبه ۵ آبان برگزار شد، با هدف بررسی چالش‌های موجود در مسیر اجرای پروژه‌های گردشگری استان، شناسایی موانع اداری و اجرایی و ارائه راهکارهای لازم برای تسریع روند سرمایه‌گذاری صورت گرفت‌.

در این جلسه، راهکارهای تسهیل فرایندهای اداری، رفع موانع موجود و فراهم‌کردن زمینه مناسب برای شکل‌گیری فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری همدان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد در راستای بررسی میدانی مسائل و مشکلات، از تعدادی از پروژه‌های گردشگری استان بازدید شود تا ضمن ارزیابی وضعیت پیشرفت آن‌ها، موانع اجرایی موجود شناسایی و زمینه پیگیری و اتخاذ تصمیم‌های لازم برای تسهیل روند اجرای پروژه‌ها فراهم شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در این نشست، با تاکید بر نقش سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی و اجتماعی، گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های توسعه استان مورد توجه قرار گیرد.

محمدرضا اکبری با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در فرایند توسعه، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری موتور محرکه توسعه است، چراکه به رشد اقتصادی، تغییر نگرش‌ها و حرکت جامعه به سمت رفاه بیشتر اجتماعی و اقتصادی منجر می‌شود.

او افزود: هنگامی که سرمایه‌گذاری در یک منطقه انجام می‌شود، سرمایه‌گذار برای به گردش درآمدن چرخه اقتصادی فعالیت خود، به‌طور طبیعی به دنبال جذب گردشگر، بازاریابی و معرفی ظرفیت‌های مقصد خواهد بود، این روند نه‌تنها به رونق کسب‌وکار خود سرمایه‌گذار کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به توسعه سایر بخش‌ها، از جمله گردشگری و صنایع‌دستی، نیز منجر شود.

اکبری ادامه داد: با رونق گردشگری، زمینه فروش بهتر محصولات صنایع‌دستی فراهم می‌شود و آثار تاریخی و فرهنگی استان نیز بیشتر در معرض معرفی و بازدید قرار می‌گیرند، از این رو، حوزه گردشگری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با نگاه توسعه‌ای و حمایتی به آن توجه کرد.

او با اشاره به وضعیت پروژه‌های بزرگ گردشگری در استان همدان بیان کرد: متاسفانه پروژه‌های بزرگ و پیشران گردشگری، متناسب با آنچه شایسته نام و جایگاه همدان است، به‌اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته‌اند، همدان به‌عنوان پایتخت تاریخ و تمدن ایران، از جایگاه ویژه‌ای در کشور برخوردار است و نام آن در کنار استان‌هایی همچون اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد به‌عنوان یکی از مقاصد مهم تاریخی و گردشگری ایران مطرح می‌شود اما بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که میان ظرفیت‌های استان و آنچه در عمل محقق شده، فاصله وجود دارد.

اکبری یکی از دلایل این فاصله را نبود توجه ویژه و متناسب به بخش گردشگری دانست و گفت: پروژه‌های گردشگری صرفا یک فعالیت با درآمد اختصاصی برای سرمایه‌گذار نیستند، بلکه کارکردی عمومی دارند و آثار اقتصادی آن‌ها می‌تواند به بخش‌های مختلف شهر و جامعه تسری پیدا کند.

او با تاکید بر ضرورت بازنگری در نگاه مدیریت شهری به فعالیت‌های گردشگری، تصریح کرد: اگر گردشگری از دریچه کارکرد عمومی آن دیده شود، مشخص خواهد شد که نمی‌توان صرفا بر درآمد مستقیم یک پروژه تمرکز کرد، بسیاری از شهرها و مراکز استان‌ها به‌دنبال استفاده از ظرفیت گردشگری برای ایجاد جریان اقتصادی هستند و موضوعاتی مانند عوارض تغییر کاربری، عوارض نوسازی، عوارض ساخت‌وساز و صدور پروانه نیز باید با توجه به آثار اقتصادی و عمومی این فعالیت‌ها بررسی شوند.

اکبری با اشاره به نقش گردشگری در رونق سایر بخش‌های اقتصادی، افزود: گردشگری از ظرفیت بالایی برای ایجاد اثر تکاثری در اقتصاد برخوردار است، به این معنا که رشد در این بخش می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی دیگری را نیز رونق دهد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با بیان اینکه مدیریت شهری باید آثار غیرمستقیم سرمایه‌گذاری گردشگری را نیز در محاسبات خود لحاظ کند، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها در صورت شناخت دقیق این ظرفیت، می‌توانند به‌جای نگاه صرفا درآمدی و مطالبه عوارض، از شکل‌گیری و توسعه پروژه‌های گردشگری حمایت کنند، چراکه ایجاد یک مجموعه گردشگری می‌تواند بر رونق اقتصادی پیرامون آن اثر بگذارد و به افزایش ارزش اقتصادی منطقه و شکل‌گیری فعالیت‌های جدید منجر شود.

اکبری با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و فعالان بخش خصوصی، اظهار کرد: انتظار می‌رود مسائل و چالش‌های سرمایه‌گذاران در این حوزه با دقت بیشتری بررسی شود و فرصت کافی برای گفت‌وگو، تبادل تجربه و ارائه راهکارهای عملی در اختیار آنان قرار گیرد.

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