۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۳

نسخه خطی تاریخ بیهقی اهدایی رهبر شهید در کتابخانه حرم رضوی رونمایی شد

نسخه خطی تاریخ بیهقی اهدایی رهبر شهید در کتابخانه حرم رضوی رونمایی شد

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی گفت: نسخه خطی تاریخ بیهقی با قدمت ۲۴۱ سال اهدایی رهبر شهید انقلاب روز سه‌شنبه در کتابخانه حرم مطهر رضوی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید رضا صداقت حسینی امروز سه‌شنبه پنجم آبان ماه ۱۴۰۵ در آیین رونمایی از این کتاب گفت: در مجموع ۵۵ نسخه خطی از تاریخ بیهقی در کتابخانه‌های ایران و خارج کشور وجود دارد که سه نسخه از آن در کتابخانه آستان قدس است.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی ادامه داد: این نسخه خطی در سال ۱۲۰۷ قمری به خط نستعلیق ۲۱ سطری در ۲۱۰ برگ و در ابعاد ۲۷ در ۱۷/۵ سانتی‌متر کتابت و مهرماه سال ۱۳۸۶ توسط رهبر شهید انقلاب به این کتابخانه اهدا شده است.

همچنین کارشناس جذب و اهدای مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی نیز گفت: نثر بیهقی نمونه اعلای سبک خراسانی است و از طرفی، هنر جان‌بخشیدن به روایت‌ها در نثر او درخشان است و موسیقی کلام در نثر بیهقی نیز در خدمت اندیشه او قرار دارد.

مصطفی فرزانه ادامه داد: بیهقی دبیر دیوان غزنویان بود و انتظار می‌رفت در خدمت پادشاهان باشد و تاریخ آنها را بنویسد ولی او کارش را به آیینه تمام‌نمایی از جامعه روزگار خودش تبدیل کرد.

این کارشناس خردگرایی و اعتقاد دینی را نیز از جمله ویژگی‌های بیهقی دانست و گفت: او اگرچه به خردگرایی باور داشت اما انسانی دین‌مدار و معتقد به باورهای دینی بود. این ۲ ویژگی در آثار بیهقی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

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کد خبر 1405080500385
محمدعلی علی نژاد
دبیر مرضیه امیری

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