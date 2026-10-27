به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مشترک سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونان این وزارتخانه با عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با محوریت تقویت همکاری‌های مالی و بانکی، تامین اعتبار پروژه‌ها و توسعه حمایت از سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌های اقتصادی گردشگری و صنایع‌دستی و ضرورت تسهیل دسترسی فعالان این بخش‌ها به منابع مالی و تسهیلات بانکی مورد تاکید قرار گرفت. ایجاد سازوکارهای موثر برای تامین مالی پروژه‌ها، تسهیل فرایند اعطای تسهیلات و تقویت پشتیبانی اعتباری از سرمایه‌گذاران گردشگری و تولیدکنندگان صنایع‌دستی، از محورهای مطرح‌شده در این دیدار بود.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت بازنگری در نحوه مواجهه با حمایت‌های مالی از گردشگری و صنایع‌دستی، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها می‌تواند از مسیر ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، رونق کسب‌وکارها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف کشور، آثار گسترده‌تری برای اقتصاد ملی و جامعه به همراه داشته باشد.

نظام بانکی آماده همراهی با پروژه‌های گردشگری و صنایع‌دستی است

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، نیز در این نشست از آمادگی نظام بانکی برای همراهی با کلان‌پروژه‌ها و پروژه‌های گردشگری و صنایع‌دستی خبر داد و بر ظرفیت شبکه بانکی برای پشتیبانی از توسعه این بخش‌ها تاکید کرد.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین از آمادگی نظام بانکی برای همکاری در تسهیل ورود گردشگران خارجی خبر داد، موضوعی که در کنار تأمین مالی پروژه‌ها، یکی از محورهای مهم تعامل میان سیاست‌گذاران اقتصادی و متولیان گردشگری به شمار می‌رود.

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