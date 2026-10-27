به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عسگر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک، روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نشست تخصصی «از هیروشیما تا میناب؛ عدالت، حافظه و مسئولیت بین‌المللی در قبال جنایات جنگی» با تاکید بر ضرورت ثبت و ماندگاری ابعاد این واقعه، خواستار تدوین برنامه‌ای ملی و بین‌المللی برای حفظ حافظه تاریخی و حقوقی آن شد.

جلالیان با اشاره به اهمیت واقعه مدرسه شجره طیبه میناب گفت: باید با ثبت ملی این حادثه، تشکیل سازوکارهای ملی برای حفظ حافظه تاریخی، گنجاندن موضوع در کتب درسی و تولید آثار سینمایی در سطح بین‌المللی، از فراموشی این رویداد جلوگیری کرد.

وی همچنین با اشاره به تجربه هیروشیما و تاثیر تحولات تاریخی بر شکل‌گیری قواعد حقوق بین‌الملل، معتقد است حوادث اخیر ایران می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری‌های مهم در این حوزه باشد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در ادامه، «روایتگری حقوقی» را ضرورتی راهبردی برای تبیین ابعاد این حوادث در خارج از مرزهای کشور دانست و تاکید کرد: باید با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، نهادهای دولتی، انجمن‌های تخصصی و مشارکت‌های مردمی، آنچه رخ داده است با زبانی مستند و حقوقی برای افکار عمومی جهان تبیین شود.

جلالیان همچنین با تاکید بر ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی در پیگیری مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی در قبال نقض قواعد حقوقی خاطرنشان کرد: نباید از ظرفیت این سازمان‌ها غافل شد، چراکه فلسفه وجودی آن‌ها محدود کردن قدرت‌هاست و این ظرفیت می‌تواند فرصتی برای پاسخ‌گو کردن متجاوزان فراهم کند.

نشست تخصصی «از هیروشیما تا میناب؛ عدالت، حافظه و مسئولیت بین‌المللی در قبال جنایات جنگی» با حضور جمعی از مسئولان، صاحب‌نظران، پژوهشگران و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی و حقوق بین‌الملل در سالن فجر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد.

انتهای پیام/