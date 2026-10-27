به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید علیرضا سالار حسینی امروز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اهمیت شفافیت در قراردادهای خدمات مسافرتی اظهار کرد: مسافران پیش از خرید تور باید از مجاز بودن فعالیت دفتر خدمات مسافرتی اطمینان حاصل کنند و مشخصات آژانس و تعهدات آن را به‌ دقت بررسی کنند.

او با بیان اینکه جزئیات برنامه سفر باید به‌صورت روشن در قرارداد درج شود، افزود: مقصد و مدت سفر، زمان رفت‌ و برگشت، وسیله حمل‌ و نقل، مشخصات محل اقامت، تعداد شب‌های اقامت، وعده‌های غذایی و سایر خدمات پیش‌بینی‌شده باید در قرارداد مشخص باشد تا در صورت بروز اختلاف، امکان بررسی تعهدات طرفین وجود داشته باشد.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، شفافیت در هزینه‌ها را از دیگر موارد مهم در قراردادهای مسافرتی دانست و تصریح کرد: مبلغ نهایی تور، خدمات مشمول قیمت و هزینه‌های جانبی باید پیش از پرداخت برای مسافر مشخص شود.

سالار حسینی ادامه داد: شرایط انصراف و لغو سفر، میزان کسورات و نحوه استرداد وجه نیز باید به‌روشنی در قرارداد قید شود تا مسافر پیش از خرید، از شرایط مالی و تعهدات آژانس اطلاع داشته باشد.

او با تأکید بر ضرورت بررسی بندهای قرارداد پیش از امضا، اظهار کرد: مسافران باید شرایط تغییر برنامه سفر، محل اقامت یا وسیله حمل‌ و نقل را نیز بررسی کنند و از پذیرش بندهای مبهم درباره تعهدات آژانس خودداری کنند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد با اشاره به اهمیت نگهداری مدارک سفر، گفت: مسافران باید نسخه‌ای از قرارداد و برنامه کامل سفر را دریافت کنند و در قبال مبالغ پرداختی نیز رسید داشته باشند.

او افزود: تطبیق مدارک مربوط به رزرو بلیت، اقامتگاه و سایر خدمات با مفاد قرارداد پیش از آغاز سفر، می‌تواند از بروز برخی اختلاف‌ها جلوگیری کند و نگهداری این مدارک، پیگیری موضوع را در صورت بروز مشکل تسهیل می‌کند.

سالار حسینی در پایان ضمن بیان اینکه در صورت مشاهده مغایرت میان خدمات ارائه‌شده و تعهدات مندرج در قرارداد، مسافران باید موضوع را در نخستین فرصت به آژانس اطلاع دهند و مستندات مربوط را نگهداری کنند، خاطرنشان کرد: در صورت بروز تخلف، امکان پیگیری موضوع از طریق اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مراجع نظارتی ذی‌ربط وجود دارد.

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