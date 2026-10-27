بررسی و تعیین درجه هنری هنرمندان در دوازدهمین نشست شورای ارزشیابی صنایع دستی و هنرهای سنتی

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، دوازدهمین نشست شورای ارزشیابی هنرمندان صنایع دستی، هنرهای سنتی و میراث‌داران تمدنی، روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ در دفتر معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی برگزار شد. این جلسه با حضور نمایندگان وزارت علوم، فرهنگستان هنر، سازمان برنامه و بودجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراکز دانشگاهی و دبیر شورای ارزشیابی، و همچنین اساتید مدعو در حوزه‌های تخصصی آبگینه و چاپ باتیک (کلاقه ای) تشکیل شد.

در این نشست، اعضای شورا به بررسی ۱۲ پرونده از هنرمندان کشور در رشته‌های متنوعی از جمله چاپ باتیک (کلاقه ای)، نقاشی مینایی روی شیشه، تراش شیشه، شیشه‌گری فوتی، دوختهای سنتی «نقده‌دوزی، رشتی‌دوزی، خامه دوزی و پته دوزی و ...» پرداختند.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، برای یک نفر درجه یک، چهار نفر درجه دو و یک نفر درجه سه هنری اعطا گردید. همچنین در مورد چهار مورد از متقاضیان، تصمیم‌گیری نهایی منوط به ارائه آثار در جلسه آتی شورا شد و برای یک نفر، اعطای درجه هنری مشروط به تکمیل پرونده و ارائه آثار مرتبط گردید. در نهایت اعضاء شورا بر اساس مستندات پرونده یکی از متقاضیان به جمع بندی لازم جهت اعطای درجه هنری نرسیدند.

این جلسات با هدف شناسایی هنرمندان برتر، ارتقای جایگاه تخصصی هنرمندان و ثبت میراث ملموس هنرهای سنتی کشور برگزار می‌شود تا بستری مناسب برای حمایت‌های متقابل و ارتقای کیفیت آثار صنایع دستی فراهم گردد.

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