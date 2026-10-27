میراث تاریخی فردیس هویتی است که باید به نسل آینده برسد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیرارسلان فیضی، امروز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه اظهار کرد: شناخت پیشینه تاریخی هر منطقه یکی از مؤلفه‌های شکل‌گیری هویت بومی و تقویت حس تعلق شهروندان به محل زندگی خود است و برای تحقق این هدف باید زمینه آشنایی نسل جوان با آثار و ظرفیت‌های تاریخی شهرستان فراهم شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردیس، افزود: در این راستا، توسعه برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در مدارس از جمله محورهایی است که می‌تواند در افزایش آگاهی دانش‌آموزان نسبت به میراث تاریخی فردیس مؤثر باشد. برگزاری بازدیدهای آموزشی از محوطه‌های تاریخی قابل دسترس، اجرای کارگاه‌های آشنایی با تاریخ محلی و تولید محتوای متناسب با نیاز و درک دانش‌آموزان از جمله برنامه‌هایی است که در این حوزه مورد توجه قرار دارد.

او بیان کرد: آشنایی دانش‌آموزان با تاریخ محل زندگی‌شان نباید به بیان اطلاعات تاریخی محدود شود، بلکه لازم است با استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی، فرصت شناخت عینی‌تر آثار و آشنایی با اهمیت حفاظت از آن‌ها فراهم شود. چنین رویکردی می‌تواند به شکل‌گیری نگرشی مسئولانه در نسل جوان نسبت به میراث فرهنگی منجر شود.

فیضی با اشاره به ضرورت تعامل میان دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی گفت: هماهنگی با آموزش‌وپرورش برای تعریف پروژه‌های تحقیقاتی دانش‌آموزی با محوریت میراث تاریخی فردیس نیز در دستور کار قرار دارد تا دانش‌آموزان بتوانند با مطالعه و بررسی ظرفیت‌های محلی، شناخت دقیق‌تری از پیشینه فرهنگی و تاریخی منطقه خود به دست آورند.

این مسئول توضیح داد: مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با تاریخ محلی، علاوه بر تقویت شناخت آنان از هویت بومی، می‌تواند زمینه توجه بیشتر به آثار تاریخی و ضرورت حفاظت از این سرمایه‌ها را فراهم کند؛ چراکه انتقال میراث فرهنگی به نسل‌های آینده، بدون آگاهی‌بخشی و ایجاد احساس مسئولیت در جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردیس در ادامه با اشاره به موضوع انتخاب نماد تاریخی شهرستان اظهار کرد: تعیین نماد تاریخی یک شهر، موضوعی فراتر از انتخاب یک اثر یا معرفی یک بنای شاخص است و باید با شناخت ظرفیت‌های تاریخی منطقه و توجه به دیدگاه‌های شهروندان دنبال شود.

او توضیح داد: هویت تاریخی یک شهر نباید صرفاً بر اساس تصمیم یک فرد یا دستگاه اجرایی تعریف شود، بلکه مشارکت مردم، به‌ویژه جوانان و فعالان فرهنگی، می‌تواند به شناسایی بهتر عناصر هویت‌بخش و انتخاب نمادی متناسب با پیشینه تاریخی و فرهنگی منطقه کمک کند.

فیضی با اشاره به ظرفیت‌هایی همچون خانه شاملو، تپه‌های باستانی، برج آبی رزکان و دهکده تاریخی فردیس افزود: هر یک از این آثار و محدوده‌ها می‌توانند بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی شهرستان را نمایندگی کنند و لازم است ظرفیت‌های موجود با نگاه دقیق‌تر مورد توجه قرار گیرند تا زمینه معرفی مناسب‌تر آن‌ها فراهم شود.

این مسئول ادامه داد: پیشنهاد ما این است که انتخاب نماد یا نمادهای تاریخی فردیس از طریق فراخوان عمومی و دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شهروندان انجام شود. در این فرآیند، توجه به نظر مردم در کنار بررسی‌های کارشناسی می‌تواند به شناخت بهتر آثار شاخص و دستیابی به توافقی گسترده‌تر درباره نمادهای معرف شهرستان کمک کند.

فیضی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی در معرفی شهرستان اظهار کرد: شناسایی و معرفی مناسب آثار تاریخی می‌تواند زمینه استفاده از این ظرفیت‌ها در اجرای برنامه‌های فرهنگی، توسعه گردشگری و تقویت هویت شهری را فراهم کند. در این میان، انتخاب نمادهای شاخص می‌تواند به معرفی روشن‌تر پیشینه فردیس در سطح استان و کشور کمک کند.

او ابراز کرد: زمانی که شهروندان در فرآیند شناسایی و معرفی میراث تاریخی مشارکت داشته باشند، ارتباط آن‌ها با داشته‌های فرهنگی منطقه عمیق‌تر می‌شود و زمینه تقویت حس تعلق اجتماعی و توجه بیشتر به حفاظت از آثار تاریخی فراهم می‌آید.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردیس در پایان گفت: این اداره آمادگی دارد برای برگزاری فراخوان عمومی و جمع‌آوری پیشنهادهای مردمی در زمینه انتخاب نمادهای تاریخی شهرستان اقدام کند تا با بهره‌گیری از مشارکت شهروندان و ظرفیت‌های موجود، زمینه معرفی بهتر هویت تاریخی فردیس و انتقال این میراث به نسل‌های آینده فراهم شود.

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