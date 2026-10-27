دهکده تاریخی فردیس در انتظار ثبت ملی است

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیرارسلان فیضی امروز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شهرستان فردیس علاوه بر ظرفیت‌های جمعیتی و توسعه شهری، از پیشینه و داشته‌های تاریخی ارزشمندی برخوردار است که شناسایی، مستندسازی و حفاظت از آن‌ها نیازمند توجه جدی و پیگیری مستمر است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردیس با اشاره به دهکده مسکونی- تاریخی فردیس، خانه معین کرمانشاهی که در فهرست آثار دارای ارزش تاریخی هستند، افزود: مقدمات ثبت دهکده تاریخی فردیس از چند سال گذشته آغاز شده است، اما ثبت ملی آثار تاریخی فرآیندی تخصصی است که تحقق آن به تکمیل پرونده‌های کارشناسی، رفع موانع موجود و طی مراحل قانونی و اداری نیاز دارد.

او، گفت: برای طی این فرآیند باید مستندات علمی و تاریخی، نقشه‌ها و تصاویر تخصصی تهیه شود و ضمن بررسی ویژگی‌های اثر، عرصه و حریم آن نیز به‌طور دقیق تعیین شود تا اطلاعات لازم برای بررسی کارشناسی و تصمیم‌گیری درباره ثبت فراهم باشد.

فیضی بیان کرد: مسائل مالکیتی، تأمین اعتبار مورد نیاز برای تهیه پرونده‌های کارشناسی و طی مراحل اداری از مهم‌ترین موانعی است که می‌تواند روند ثبت آثار تاریخی را با دشواری مواجه کند. این موضوعات در حال پیگیری است تا با فراهم شدن مقدمات لازم، امکان پیشبرد پرونده آثار واجد شرایط فراهم شود.

این مسئول توضیح داد: شناسایی دقیق محدوده آثار و تهیه اطلاعات مستند درباره آن‌ها، علاوه بر کمک به فرآیند ثبت، در برنامه‌ریزی برای حفاظت از این سرمایه‌های فرهنگی نیز اهمیت دارد؛ زیرا تا زمانی که وضعیت اثر و محدوده‌های مرتبط با آن به‌درستی مشخص نباشد، اعمال ضوابط حفاظتی و نظارت بر فعالیت‌های پیرامونی با دشواری همراه خواهد بود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردیس در ادامه با اشاره به روند توسعه شهری و ضرورت مراقبت از محوطه‌های تاریخی بیان کرد: یکی از موضوعات مهم در مدیریت میراث فرهنگی، ایجاد هماهنگی میان توسعه شهری و الزامات حفاظت از آثار تاریخی است؛ به‌گونه‌ای که اجرای طرح‌های عمرانی و ساخت‌وسازها به آسیب دیدن این آثار و محدوده‌های تاریخی منجر نشود.

او افزود: حفاظت از آثار تاریخی شهرستان از طریق تعیین و ابلاغ حریم، نظارت میدانی یگان حفاظت و همکاری با دستگاه‌های اجرایی مرتبط پیگیری می‌شود. در این مسیر، توجه به ضوابط قانونی و نظارت بر فعالیت‌هایی که ممکن است بر وضعیت آثار تاریخی تأثیر بگذارند، اهمیت ویژه‌ای دارد.

فیضی با اشاره به دستگاه‌های مسئول در پیشگیری از آسیب‌های احتمالی گفت: همکاری با جهاد کشاورزی و شهرداری برای جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، همچنین حضور در کمیسیون‌های شهرسازی و فرآیند بررسی طرح‌های جامع، از جمله اقداماتی است که با هدف رعایت ملاحظات میراث فرهنگی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه شهرستان دنبال می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: حفاظت از میراث تاریخی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که ملاحظات مربوط به این آثار از مراحل برنامه‌ریزی و بررسی طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول پیش از اجرای اقدامات عمرانی شکل بگیرد. توجه به این موضوع می‌تواند از بروز برخی تعارض‌ها و آسیب‌های احتمالی در محدوده آثار تاریخی جلوگیری کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فردیس با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با تخلفات احتمالی در حریم آثار تاریخی خاطرنشان کرد: در مواردی که ساخت‌وساز غیرمجاز یا تخلف در حریم این آثار صورت گیرد، موضوع از مسیر قانونی پیگیری می‌شود و در صورت لزوم، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

فیضی در پایان با بیان اینکه حفاظت از میراث تاریخی در کنار توسعه شهری باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد، گفت: صیانت از آثار تاریخی مستلزم پیگیری مستمر، تکمیل مستندات کارشناسی و همکاری دستگاه‌های اجرایی است تا ضمن فراهم شدن زمینه ثبت آثار واجد شرایط، از آسیب دیدن داشته‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان در جریان توسعه شهری جلوگیری شود.

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