به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نادر زینالی امروز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دبیرخانه تاریخ شفاهی این اداره‌کل در راستای سیاست‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و با هدف صیانت از اطلاعات، خاطرات و تجربه‌های ارزشمند مرتبط با میراث فرهنگی استان راه‌اندازی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز، افزود: یکی از محورهای مهم فعالیت این دبیرخانه، بهره‌گیری از دانش و تجربه استادان، صاحب‌نظران، پژوهشگران و افرادی است که در حوزه تاریخ شفاهی فعالیت دارند یا اطلاعات ارزشمندی درباره پیشینه و تحولات میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در اختیار دارند. این ظرفیت می‌تواند در گردآوری روایت‌هایی که بخشی از حافظه تاریخی البرز را تشکیل می‌دهند، نقش مؤثری ایفا کند.

او با اشاره به اهمیت ثبت تجربه‌های انسانی در کنار حفظ آثار و اسناد تاریخی گفت: بخشی از اطلاعات ارزشمند هر حوزه در خاطرات و تجربه‌های افرادی نهفته است که سال‌ها در آن فعالیت کرده‌اند. این اطلاعات اگر به‌موقع شناسایی، ثبت و مستند نشوند، ممکن است با گذشت زمان و از دسترس خارج شدن صاحبان این تجربه‌ها، برای همیشه از بین بروند.

زینالی بیان کرد: تاریخ شفاهی این امکان را فراهم می‌کند که خاطرات، مشاهدات و تجربه‌های افراد آگاه، در قالب روایت‌هایی مستند گردآوری و برای استفاده پژوهشگران و علاقه‌مندان حفظ شود. از این منظر، راه‌اندازی دبیرخانه تاریخ شفاهی می‌تواند گامی در جهت سامان‌دهی این اطلاعات و ایجاد آرشیوی قابل اتکا در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان باشد.

این مسئول با دعوت از پیشکسوتان، استادان، پژوهشگران و سایر افراد مطلع برای مشارکت در این طرح گفت: افرادی که در زمینه تاریخ شفاهی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز اطلاعات، اسناد، خاطرات یا تجربه‌های ارزشمندی دارند، می‌توانند آمادگی خود را برای همکاری با دبیرخانه تاریخ شفاهی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اعلام کنند تا زمینه شناسایی و گردآوری این ظرفیت‌ها فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز خاطرنشان کرد: مشارکت افراد آگاه و بهره‌گیری از تجربه‌های آنان می‌تواند به ثبت بخش‌هایی از تاریخ این حوزه‌ها کمک کند که شاید در اسناد رسمی کمتر بازتاب یافته باشند. گردآوری و مستندسازی این روایت‌ها، علاوه بر حفظ خاطرات و تجربه‌های ارزشمند، امکان بهره‌برداری از آن‌ها را در مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فراهم می‌کند.

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