روایت یک قرن فعالیت بانک ملی، بخشی از روایت تاریخی و هویت ملی ایران است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محسن سیفی کفشگری، مدیرعامل بانک ملی ایران، شامگاه سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در مراسم «هزاران سال ایران» که در موزه بانک ملی ایران برگزار شد و طی آن از کتاب عکس «هزاران سال ایران» رونمایی شد، با اشاره به اهمیت مستندسازی تاریخ این بانک در آستانه ورود به دومین قرن فعالیت آن اظهار کرد: بانک ملی ایران در طول یکصد سال فعالیت خود، فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشته و در بستر تحولات تاریخی کشور، نقشی ماندگار در عرصه اقتصادی ایفا کرده است، ازاین‌رو، ضروری است تجربه این نهاد و رویدادهایی که در طول این سال‌ها رقم خورده‌اند، به‌صورت مستند ثبت و برای نسل‌های آینده روایت شوند.

او افزود: هدف ما این است که در سال‌های پایانی قرن نخست فعالیت بانک ملی، بتوانیم بخشی از این تجربه تاریخی، تلاش‌های صورت‌گرفته و رویدادهای اثرگذار را مستند کنیم و در قالب روایت‌هایی ماندگار در اختیار جامعه قرار دهیم. این اقدام، افزون بر ثبت تاریخ یک نهاد اقتصادی، فرصتی برای بازخوانی بخشی از تاریخ معاصر ایران و نسبت میان اقتصاد، جامعه و هویت ملی است.

بانک ملی؛ نهادی اقتصادی با مسئولیت فرهنگی و اجتماعی

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به سابقه فعالیت‌های فرهنگی این مجموعه گفت: شرکت چاپ و نشر بانک ملی نیز در آستانه ورود به یکصدمین سال فعالیت خود قرار دارد و این سابقه نشان می‌دهد که فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، در کنار مأموریت‌های اقتصادی، در تاریخ این مجموعه جایگاهی قابل توجه داشته است.

سیفی کفشگری با تاکید بر پیوند میان نهادهای اقتصادی و جامعه تصریح کرد: سازمانی که یک قرن در کنار مردم زندگی کرده، در بستر جامعه رشد یافته و اعتماد عمومی را به دست آورده است، نمی‌تواند نسبت به محیط تاریخی و اجتماعی خود بی‌تفاوت باشد. بانک ملی ایران نیز در طول یکصد سال فعالیت، با جامعه ایران پیوند خورده و در متن تحولات کشور حضور داشته است، بنابراین، توجه به تاریخ، فرهنگ و هویت ملی، بخشی از مسئولیت این مجموعه در قبال جامعه به شمار می‌رود.

او با اشاره به جایگاه کتاب عکس «هزاران سال ایران» ادامه داد: برگزاری این مراسم و انتشار این کتاب را می‌توان ادای دینی از سوی سربازان اقتصادی ایران به هویت ملی و فرهنگی کشور دانست. از همه افرادی که در گردآوری، تدوین و انتشار این اثر تلاش کرده‌اند و در شکل‌گیری این مجموعه نقش داشته‌اند، قدردانی می‌کنم.

موزه بانک ملی؛ بستری برای پیوند اقتصاد، تاریخ و فرهنگ

سیفی کفشگری با اشاره به انتخاب موزه بانک ملی ایران به‌عنوان محل برگزاری این رویداد فرهنگی اظهار کرد: موزه بانک ملی، قلب تپنده حافظه تاریخی این مجموعه است، مکانی که آثار و اسناد موجود در آن، بخشی از مسیر شکل‌گیری، رشد و تحول بانک را به نمایش می‌گذارد و امکان شناخت عمیق‌تر تاریخ این نهاد را فراهم می‌کند.

او افزود: تاکید داشتیم که این مراسم در موزه بانک ملی برگزار شود؛ حتی اگر فراهم کردن شرایط برگزاری در این فضا دشواری‌هایی به همراه داشته باشد. هدف آن بود که این رویداد، تجربه‌ای برای آغاز مسیری تازه باشد، مسیری که در آن، روایت تاریخ و پرداختن به میراث فرهنگی در کنار مأموریت‌های اقتصادی بانک قرار گیرد و فضاهای تاریخی و فرهنگی به بستری برای گفت‌وگو درباره گذشته و آینده تبدیل شوند.

مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر ظرفیت موزه‌ها در حفظ حافظه سازمانی و تاریخی خاطرنشان کرد: مکان‌های تاریخی و فرهنگی، ازجمله موزه بانک ملی، می‌توانند در مستندسازی تجربه‌های گذشته و انتقال آن‌ها به نسل‌های بعد نقش‌آفرینی کنند. چنین فضاهایی امکان بازخوانی مسیر تحول نهادها و شناخت پیوند میان آن‌ها و جامعه را فراهم می‌کنند.

اعتماد عمومی؛ معیاری فراتر از شاخص‌های مالی

مدیرعامل بانک ملی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، اعتماد عمومی را یکی از پایه‌های اساسی اعتبار و ماندگاری سازمان‌های اقتصادی دانست و گفت: بانک‌ها و سازمان‌های اقتصادی را نمی‌توان بر اساس ترازنامه، اعداد و ارقام و شاخص‌های منعکس‌شده در صورت‌های مالی ارزیابی کرد، بلکه اعتماد مردم که در طول سال‌ها شکل می‌گیرد و تقویت می‌شود، از عوامل بنیادین رشد و اعتبار این سازمان‌هاست.

او افزود: جایگاه یک نهاد اقتصادی در جامعه، تنها به عملکرد مالی آن محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت رابطه آن با مردم، میزان اعتماد عمومی و مسئولیت‌پذیری آن در برابر جامعه نیز در شکل‌گیری اعتبار پایدارش نقش دارد.

سیفی کفشگری با اشاره به جایگاه بانک ملی ایران در اقتصاد کشور تاکید کرد: اینکه بانک ملی به‌عنوان نمادی از اعتماد در کشور شناخته می‌شود، مایه افتخار ماست و خدمتگزاری به مردم ایران در این جایگاه، برای من و همه همکارانم افتخار بزرگی است.

او در پایان با قدردانی از حاضران و دست‌اندرکاران برگزاری مراسم «هزاران سال ایران»، بر ضرورت استمرار برنامه‌های مستندسازی تاریخی و فرهنگی تاکید کرد، رویکردی که می‌تواند ضمن حفظ حافظه تاریخی بانک ملی ایران، زمینه پیوند عمیق‌تر فعالیت‌های اقتصادی با مسئولیت اجتماعی، هویت ملی و میراث‌فرهنگی کشور را فراهم کند.

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