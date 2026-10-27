به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در مراسم «هزاران سال ایران» که شامگاه سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در موزه بانک ملی ایران برگزار شد و طی آن از کتاب عکس «هزاران سال ایران» رونمایی شد، با اشاره به پیشینه فعالیت‌های فرهنگی و انتشاراتی بانک ملی، بر اهمیت تولید و انتشار آثار نفیس به‌عنوان ابزاری برای پاسداشت میراث مکتوب و انتقال سرمایه‌های فرهنگی به نسل‌های آینده تاکید کرد.

او با اشاره به سابقه بانک ملی ایران در حوزه نشر و تولید آثار فرهنگی اظهار کرد: بانک ملی در طول سال‌های فعالیت خود، آثار ارزشمندی منتشر کرده است که از جمله آن‌ها می‌توان به سالنامه‌های این بانک و مجموعه یادداشت‌ها و نوشته‌های بزرگان و صاحب‌نظران اشاره کرد، آثاری که بخشی از ظرفیت فرهنگی و تاریخی این مجموعه را بازتاب می‌دهند.

کتاب‌های نفیس؛ پیوند هنر، دانش و میراث مکتوب

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به تجربه بانک ملی در انتشار آثار هنری و نفیس، به تولید کتاب‌های پاپ‌آپ اشاره کرد و افزود: تولید این نوع کتاب‌ها، به دلیل برخورداری از ساختارهای بصری ویژه و تصاویر برجسته، مستلزم دانش فنی، مهارت تخصصی و ظرافت‌های اجرایی قابل‌توجهی است و از این منظر، در زمره تجربه‌های ارزشمند صنعت نشر قرار می‌گیرد.

امیرخانی با تاکید بر اهمیت استمرار چنین فعالیت‌هایی تصریح کرد: انتشار آثار نفیس، افزون بر ارزش کتاب‌شناختی و محتوایی، امکان بازنمایی ظرفیت‌های هنر، طراحی و فنون تولید کتاب را فراهم می‌کند و می‌تواند در معرفی وجوه کمترشناخته‌شده میراث‌فرهنگی و هنری ایران نقش موثری داشته باشد.

او با اشاره به تحولات فناوری و تغییر الگوهای مطالعه در جامعه اظهار کرد: با وجود دگرگونی در شیوه‌های دسترسی به اطلاعات و کاهش توجه عمومی به کتاب، آثار مرجع و نفیس همچنان در حوزه‌هایی مانند ادبیات، تاریخ، فلسفه و هنر از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. این آثار به دلیل ارزش محتوایی، اعتبار علمی و کیفیت هنری، نقشی مهم در حفظ، مستندسازی و انتقال میراث فرهنگی ایفا می‌کنند.

ضرورت انتشار نسخه‌ای نفیس از قرآن کریم

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به یک نسخه نفیس و هنری قرآن کریم که در ایران خریداری شده است، بر ارزش‌های بصری و هنری این اثر تاکید کرد و خواستار توجه ویژه به انتشار آن در قالب کتابی نفیس شد.

او ابراز امیدواری کرد بانک ملی ایران با حمایت و اهتمام بیشتر، زمینه انتشار این اثر ارزشمند را فراهم کند تا امکان معرفی و دسترسی گسترده‌تر علاقه‌مندان به آن فراهم شود.

امیرخانی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و انتشاراتی بانک ملی، این مجموعه را برخوردار از پیشینه‌ای قابل‌توجه در عرصه تولید آثار ارزشمند دانست و تاکید کرد: تداوم چنین فعالیت‌هایی می‌تواند به معرفی گنجینه‌های هنری و تقویت پیوند میان نهادهای اقتصادی و مسئولیت‌های فرهنگی آن‌ها کمک کند.

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