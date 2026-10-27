به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ژاله آموزگار، پژوهشگر فرهنگ و زبان‌های باستانی، اسطوره‌شناس، مترجم و نویسنده ایرانی، در آیین رونمایی از کتاب عکس «هزاران سال ایران» که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، جمعی از مدیران، فرهیختگان، هنرمندان و ایران‌شناسان در موزه بانک ملی ایران برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری این سرزمین، بر ضرورت امیدواری به آینده ایران و اعتماد به توانایی نسل جوان تاکید کرد.

او با اشاره به جایگاه هنرمندان در استمرار حیات فرهنگی ایران اظهار کرد: ایران با جوان‌ها و هنرمندانی که دارد نمی‌میرد و نباید ناامید بود.

این پژوهشگر برجسته با تمجید از کتاب عکس «هزاران سال ایران» و کیفیت تصاویر آن افزود: در سال‌های اخیر کتاب‌های عکس متعددی منتشر شده است، اما تصاویر این کتاب جان دارند، تصاویری که هنگام تماشای آن‌ها می‌توان استعداد و توانایی جوانان ایرانی را به‌روشنی مشاهده کرد و به این باور رسید که ایران همچنان از نسل‌های مستعد و خلاق برخوردار است.

هنرمندان؛ سرمایه ماندگار سرزمین ایران

آموزگار با تاکید بر ظرفیت انسان‌پروری و هنرآفرینی ایران خاطرنشان کرد: این سرزمین همواره زمینه‌ساز پرورش انسان‌ها و ظهور استعدادهای فرهنگی و هنری بوده است و هنرمندان ایران به چند چهره محدود نمی‌شوند، بلکه مجموعه‌ای گسترده از استعدادها و توانایی‌های انسانی در این جغرافیا حضور دارند که هر یک می‌توانند در استمرار حیات فرهنگی کشور نقش‌آفرین باشند.

او با اشاره به پیوند عمیق میان هنرمندان و سرزمین مادری خود، بر وفاداری ایرانیان به هویت و فرهنگ ملی تاکید کرد و یادآور شد: حیات افراد محدود به زمان است، اما ایران به‌واسطه ریشه‌های تاریخی، سرمایه‌های فرهنگی و نسل‌های پی‌درپی انسان‌های خلاق، به مسیر خود ادامه می‌دهد. ما می‌آییم و می‌رویم، اما ایران می‌ماند.

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