به گزارش مشاور رسانه‌ای پروژه، تیزر نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» به نویسندگی محمدرضا کوهستانی، کارگردانی حسین پارسایی و تهیه‌کنندگی سید عماد عامری که از دوشنبه ۲۷ مهرماه در تالار وحدت آغاز شده است، رونمایی شد.

بلیت‌فروشی سه اجرای جدید این نمایش (یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه ۱۰، ۱۱ و ۱۲ آبان‌ماه) از ساعت ۱۲ ظهر فردا چهارشنبه ۶ آبان‌ماه آغاز می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند بلیت‌های مد نظر خود را از طریق سایت فیدیبو آرت به نشانی art.fidibo.com تهیه کنند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، هر شب یک چهره شناخته‌شده فرهنگی، هنری و اجتماعی با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست همراه نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» خواهد شد.

در این اثر نمایشی، غزل شاکری نقش «خانوم»، سیامک صفری نقش «بابا»، رایان سرلک نقش «خوشگله» و سایه پارسایی نقش «مامان» را ایفا می‌کنند.

آراد جعفری، اشکان اردستانی، آناهیتا هاشم‌زاده، احمدرضا هاشمی، مانی امامی، آرشام جهان‌پناه، تصنیف حسینی، لیانا عزیزیان، ارغوان عزیزی، یزدان رحمتی و رادمهر رزم‌جو بازیگران کودک ونوجوان این نمایش هستند.

میلاد محمدزاده، مارال قادری، محمدامین پازکی، حمیدرضا محمدی، حمیدرضا غلامحسینی، دانیال ضیابخش، کامران موسی‌آبادی، علی اژدریان و امیرحسین شعبانی ضمن ایفای نقش، اعضای گروه حرکت «آرزوهای کوچک» هستند.

نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» با روایتی از زندگی کودکان بی‌خانمان و امید آن‌ها به فردا، میزبان علاقه‌مندان تئاتر است. در توضیح این نمایش آمده است: «قصه کودکانِ بی سر پناهی است که آرزوهای کوچکشان را به تصویر می‌کشند.»

تماشای نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» برای کودکان (کمتر از ۱۰ سال) توصیه نمی‌شود.

عوامل این اثر عبارتند از:

آهنگساز: پوریا خادم، ترانه و ملودی: کامران رسول‌زاده، طراح حرکت: سروش کریمی‌نژاد، طراح لباس: منصوره یزدان‌جو، طراح صحنه: امیرحسین دوانی، طراح نور: علی کوزه‌گر، طراح چهره‌پردازی: سارا اسکندری، طراح جلوه‌های بصری: مهدی مقدم‌، مدیر فنی: علیرضا کبریایی، مدیر ویدئو ‌مپینگ: خشایار نشوی، طراح گرافیک و عکس: محمدصادق زرجویان، سرپرست گروه کارگردانی: مونا صوفی، صداگذار: پارسا اسعدی، مدیر صحنه: امین رجبی، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، مدیر روابط عمومی: علی کیهانی، مدیر اجرایی: متین شموسیان، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری حریر هنر شرقی و مشاور عالی پروژه: سید محمود شبیری.

نمایش موزیکال «آرزوهای کوچک» با حمایت دیجی کالا مهر روی صحنه می‌رود و تمامی درآمدهای آن صرف امور نیکوکاری مربوط به کودکان بی‌سرپرست می‌شود.

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