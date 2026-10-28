به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در روز دوم سفر ارزیاب ایکوموس به ماسوله، برنامه میدانی بر بازدید از محوطه‌های کلیدی مرتبط با فلزگری این پهنه تاریخی- فرهنگی متمرکز بود. ارزیاب جهانی در این مرحله، از کهنه‌ماسوله و خانباجی‌سرا بازدید کرد و مطالعات میدانی خود را بر محوطه‌های استحصال سنگ‌آهن خام و سایت‌های فلزگری متمرکز ساخت.

ارزیاب ایکوموس، ضمن مشاهده محل کاوش‌های باستان‌شناختی، نحوه عملکرد سازه‌های حرارتی(کوره‌های فلزکاری و ساختارهای حرارتی مرتبط با ذوب و فراوری سنگ‌آهن خام) را بر اساس شواهد میدانی و لایه‌نگاری محوطه‌ها ارزیابی کرد.

گفتنی است این مرحله از ارزیابی، در پرونده «منظر فرهنگی ماسوله و سایت‌های آهنگری باستانی آن» اهمیتی بنیادین دارد؛ چرا که تداوم زنجیره فناورانه از استخراج و استحصال ماده‌ خام تا فراوری فلز و آهنگری، پیوند چندصد ساله انسان، طبیعت، صنعت و معماری در این منظر فرهنگی را مستند می‌سازد و شواهد میدانی آن، مبنای تطبیق پرونده با معیارهای میراث جهانی یونسکو خواهد بود.

در جریان این بازدیدها، ارزیاب ایکوموس با باستان‌شناسان و کارشناسان پرونده، درباره چگونگی سازوکار حرارتی سازه‌های کشف‌شده، تکنیک‌های استحصال فلز و پیوند این نظام‌های تولیدی با اقتصاد و معیشت مردم ماسوله گفتگو و تبادل نظر کرد.

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