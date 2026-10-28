۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۶:۲۰

ادامه ارزیابی میدانی ایکوموس در ماسوله/ بازدید کارشناس جهانی از محوطه‌های فلزگری و سازه‌های حرارتی کهنه‌ماسوله و خانباجی‌سرا

ادامه ارزیابی میدانی ایکوموس در ماسوله/ بازدید کارشناس جهانی از محوطه‌های فلزگری و سازه‌های حرارتی کهنه‌ماسوله و خانباجی‌سرا

در روز دوم سفر ارزیاب ایکوموس به ماسوله، این کارشناس جهانی از محوطه‌های فلزگری و استحصال سنگ‌آهن خام در کهنه‌ماسوله و خانباجی‌سرا بازدید کرد تا عملکرد سازه‌های حرارتی کشف‌شده در کاوش‌های باستان‌شناختی را از نزدیک مورد بررسی قرار دهد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در روز دوم سفر ارزیاب ایکوموس به ماسوله، برنامه میدانی بر بازدید از محوطه‌های کلیدی مرتبط با فلزگری این پهنه تاریخی- فرهنگی متمرکز بود. ارزیاب جهانی در این مرحله، از کهنه‌ماسوله و خانباجی‌سرا بازدید کرد و مطالعات میدانی خود را بر محوطه‌های استحصال سنگ‌آهن خام و سایت‌های فلزگری متمرکز ساخت.

 ارزیاب ایکوموس، ضمن مشاهده محل کاوش‌های باستان‌شناختی، نحوه عملکرد سازه‌های حرارتی(کوره‌های فلزکاری و ساختارهای حرارتی مرتبط با ذوب و فراوری سنگ‌آهن خام) را بر اساس شواهد میدانی و لایه‌نگاری محوطه‌ها ارزیابی کرد.

گفتنی است این مرحله از ارزیابی، در پرونده «منظر فرهنگی ماسوله و سایت‌های آهنگری باستانی آن» اهمیتی بنیادین دارد؛ چرا که تداوم زنجیره فناورانه از استخراج و استحصال ماده‌ خام تا فراوری فلز و آهنگری، پیوند چندصد ساله انسان، طبیعت، صنعت و معماری در این منظر فرهنگی را مستند می‌سازد و شواهد میدانی آن، مبنای تطبیق پرونده با معیارهای میراث جهانی یونسکو خواهد بود.

در جریان این بازدیدها، ارزیاب ایکوموس با باستان‌شناسان و کارشناسان پرونده، درباره چگونگی سازوکار حرارتی سازه‌های کشف‌شده، تکنیک‌های استحصال فلز و پیوند این نظام‌های تولیدی با اقتصاد و معیشت مردم ماسوله گفتگو و تبادل نظر کرد.

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کد خبر 1405080600409
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مهدی ارجمند

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