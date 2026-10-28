۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۳

دانش کشت و برداشت زعفران و دانش سنتی زعفران درمانی خراسان رضوی در مسیر ثبت ملی

دانش کشت و برداشت زعفران و دانش سنتی زعفران درمانی خراسان رضوی در مسیر ثبت ملی

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: پرونده ثبتی میراث فرهنگی ناملموس دو عنصر «دانش کشت و برداشت زعفران» و «دانش سنتی زعفران درمانی خراسان رضوی» با گستره ملی به منظور ارائه به شورای ملی ثبت میراث‌ فرهنگی ناملموس کشور، تدوین شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی امروز سه‌شنبه پنجم آبان‌ ماه ۱۴۰۵ در حاشیه مراسم روز ملی زعفران در مشهد اظهار کرد: زعفران از دیر هنگام و با بیش از دو هزار سال پیشینه، در حوزه فرهنگی ایران و به‌ویژه در مناطق شرقی از جمله در خراسان کشت می‌شده و اکنون نیز این گیاه با ارزش بخش مهمی از منابع  اقتصادی کشاورزان را پوشش می‌دهد.

مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی ادامه داد: آفتاب کافی، آب مناسب و اراضی مستعد خراسان و روش‌های آزموده شده کاشت، داشت و برداشت این گیاه ارزشمند در طی این قرون متمادی، موجب شکل گرفتن فنون، روش‌ها و سنت‌های کشاورزی و دانش بومی ویژه ای در این منطقه شده است. 

موسوی گفت: شناخت دقیق از اقلیم پیرامون و انتخاب پیاز مناسب، زمان مناسب کاشت، آماده سازی زمین، نحوه کاشت، روش های آبیاری نگهداری از آفات، زمان برداشت، نحوه پرکردن گل، خشک کردن و نگهداری زعفران از جمله همان دانش بومی ارزشمند در حوزه زعفران است.
هم‌چنین محمود طغرایی رئیس اداره ثبت آثار و حرائم تاریخی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در این خصوص گفت: در پرونده ثبت ملی این میراث فرهنگی ناملموس ،تلاش شده است این مراحل در گستره خراسان رضوی ،شناسایی،مستندسازی و درج گردد.این اقدام و مستند نمودن این دانش بومی ،موجب حفاظت از داده های مذکور شده و در دسترس قرار خواهد داد.

او افزود: نظر به این که زعفران به عنوان یک گیاه ارزشمند در طب سنتی ایرانی، از گذشته‌های دور، کاربرد درمانی داشته و در بسیاری از کتب طبیبان ایرانی،جایگاه خاصی دارد،پرونده دیگری تحت عنوان دانش بومی زعفران درمانی، با تأکید بر کاربردها درمانی این گیاه تهیه شده ، و در آن به مصارف خوراکی زعفران و روش های سنتی درمانی در مناطق مختلف خراسان رضوی اشاره و نیز تهیه و تدوین و مستندسازی  شده است.

نمایشگاه زنجیره ارزش زعفران و صنایع وابسته همزمان با سومین جشنواره ملی روز زعفران، با حضور سیدحسن حسینی معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد مقدس، محسن زنگنه رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، مرتضی معتمد مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی و کالای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و برخی از مدیران کل و روسای سازمان‌های استان در مشهد آغاز به کار کرد.

این رویداد تا ٧ آبان ماه از ساعت ١۶ الی ٢١ در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین‌المللی مشهد، میزبان علاقمندان خواهد بود.

دانش کشت و برداشت زعفران و دانش سنتی زعفران درمانی خراسان رضوی در مسیر ثبت ملی

دانش کشت و برداشت زعفران و دانش سنتی زعفران درمانی خراسان رضوی در مسیر ثبت ملی

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کد خبر 1405080600410
محمدعلی علی نژاد
دبیر محمد آوخ

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