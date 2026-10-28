به گزارش خبرنگار میراث آریا، ر مهدی غلامی روز چهارشنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: عملیات مرمت و حفاظت از قطاربندی‌های ضلع شمال غربی گنبد سلطانیه که از دو ماه پیش آغاز شده، تا یک ماه آینده نیز با جدیت ادامه خواهد داشت.

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه افزود: مداخلات حفاظتی در ارتفاع ۳۵ متری بر روی تزئینات قطاربندی (مقرنس) که آخرین عملیات مرمتی بر روی آن‌ها ۵۰ سال پیش توسط گروه‌های مرمت‌گر ایتالیایی انجام شده بود که هم اکنون پس از نیم قرن، این فرآیند تصحیح و در حال تکمیل است.

او افزود: در این دوره مرمت، یک لایه محافظتی مستحکم برای جلوگیری از نفوذ آب باران و برف به تزیینات قطاربندی انجام شد. برای این منظور، ابتدا آواربرداری و سبک‌سازی با دقت و احتیاط‌های فنی انجام شد سپس خطوط اصلی مقرنس‌ها خواناسازی شد و سپس تثبیت تزیینات کاشیکاری با تزریق ملات مناسب انجام شد و پوشش حفاظتی ویژه‌ای با استفاده از آجرهای بزرگ در کوره این بنا توسط پرسنل این پایگاه طراحی و ساخته شد و پس از آغشته شدن با مواد توسط تیم متخصص مرمت اجرا می‌شود.

غلامی بیان کرد: ساخت این آجرها با مواد و مصالح بومی و مشابه بنا، علاوه بر حفظ اصالت بنا، از آسیب‌های فیزیکی ناشی از شرایط جوی جلوگیری خواهد کرد.

او گفت: گنبد سلطانیه، شاهکار معماری اسلامی که قرن‌هاست بر فراز دشت‌های زنجان ایستاده است، امروز نیازمند مراقبت و بازسازی است تا شکوه خود را برای نسل‌های آینده حفظ کند.

مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه افزود: مرمت این بنا، تنها یک عملیات فنی نیست؛ بلکه گفتگویی میان تخصص امروز و هنر گذشتگان است. با هر آجر که در ارتفاعات آن جایگذاری می‌شود و هر پوشش حفاظتی که بر پیکره این بنا گسترده می‌شودد، ما در حال بازگرداندن جانی تازه به کالبد این میراث جهانی هستیم تا صدای عظمت آن در گذر زمان خاموش نشود.

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