آیین نکوداشت سیدمحمد بهشتی و رونمایی از کتاب «نگهبان هویت ملی (۱)» برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آیین نکوداشت سیدمحمد بهشتی و رونمایی از کتاب «نگهبان هویت ملی (۱)» روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲، با حضور جمعی از اندیشمندان، پژوهشگران، فرهیختگان و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، در محل پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، واقع در خیابان امام خمینی، خیابان سی‌تیر، برگزار خواهد شد.

در این نشست، جمعی از پژوهشگران و صاحب‌نظران از جمله احمد مسجدجامعی، سیداحمد محیط طباطبایی، جلیل گلشن، حسین رایتی مقدم، ناصر نوروززاده چگینی، حسن طالبیان، اسکندر مختاری، علیرضا قلی‌نژاد پیربازاری، حمید حیدری مهوار و محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری حضور خواهند داشت و درباره جایگاه فرهنگی و میراث فکری سیدمحمد بهشتی به ایراد سخن خواهند پرداخت.

سیدمحمد بهشتی چهره ماندگار میراث‌فرهنگی ایران و از جمله اندیشمندان و پژوهشگران برجسته حوزه فرهنگ است که در زمینه میراث فرهنگی، تاریخ و هویت ملی نقش تأثیرگذاری داشته است. توجه به اندیشه‌های ارزشمند و دیدگاه‌های او، فرصتی برای بازشناسی جایگاه هویت ملی در حفظ پیوندهای تاریخی و فرهنگی جامعه ایران فراهم می‌کند. آیین نکوداشت و رونمایی از کتاب «نگهبان هویت ملی (۱)» نیز با هدف پاسداشت این میراث فکری و فرهنگی و تأکید بر اهمیت شناخت و صیانت از هویت ملی برگزار می‌شود.

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