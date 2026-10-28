به گزارش خبرنگار میراث آریا، میلاد رضایی گفت: نخستین جشنواره انار روستای احمدآباد روز جمعه، ۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸ صبح الی ۱۷ عصر در این روستای هدف برگزار می‌شود تا ضمن ایجاد فضایی شاد و مفرح برای خانواده‌ها، توانمندی‌های بومی منطقه به نمایش گذاشته شود.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گرمسار با تأکید بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی در توسعه گردشگری روستایی تصریح کرد: این جشنواره فرصتی مغتنم برای معرفی جاذبه‌های گردشگری، عرضه مستقیم محصولات محلی و انار، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و تقویت اقتصاد روستایی است که با مشارکت فعال اهالی و دستگاه‌های اجرایی به اجرا درمی‌آید.

او با اشاره به جزئیات برنامه‌های این روز افزود: این رویداد با همایش پیاده‌روی خانوادگی آغاز می‌شود و در ادامه با بخش‌های متنوعی همچون برپایی غرفه‌های عرضه انار و محصولات جانبی، نمایش و فروش صنایع‌دستی، اجرای بازی‌ها و مسابقات بومی و محلی، و برنامه‌های شاد فرهنگی و هنری ادامه خواهد یافت؛ همچنین به شرکت‌کنندگان در این همایش جوایز ارزنده‌ای از جمله دوچرخه و کارت‌های هدیه اهدا خواهد شد.

رضایی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری موفقیت‌آمیز نخستین جشنواره انار روستای احمدآباد، گامی استوار در مسیر پویایی گردشگری روستایی، ایجاد شور و نشاط جمعی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های کم‌نظیر بخش ایوانکی خواهد بود که امیدواریم با همراهی گرم مردم و مسئولان به بهترین شکل ممکن رقم بخورد.

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