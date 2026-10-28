به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید موید محسن‌نژاد با اشاره به جایگاه علمی و پژوهشی زنده‌یاد دکتر یوسف مجیدزاده در شناخت تاریخ و تمدن جیرفت اظهار کرد: آیین گرامی‌داشت این باستان‌شناس برجسته، پنج‌شنبه ۷ آبان ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن شهید مداحی‌پور جیرفت برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: این مراسم با همکاری و همراهی این اداره‌کل، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان، فرمانداری، شهرداری، اتاق بازرگانی و دانشگاه جیرفت برگزار خواهد شد و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و علاقه‌مندان تاریخ و تمدن جیرفت در آن حضور خواهند داشت.

او با تاکید بر اهمیت پاسداشت چهره‌های علمی و فرهنگی کشور بیان کرد: دکتر مجیدزاده از پژوهشگرانی بود که مطالعات و فعالیت‌های باستان‌شناختی او در شناخت پیشینه تاریخی و تمدنی منطقه جیرفت نقش مهمی داشت، گرامی‌داشت یاد و میراث علمی چنین شخصیت‌هایی، فرصتی برای بازخوانی دستاوردهای پژوهشی و تقویت توجه عمومی به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این سرزمین است.

محسن‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: تمدن جیرفت بخشی ارزشمند از هویت تاریخی ایران به شمار می‌رود و تداوم پژوهش‌های علمی، معرفی شایسته ظرفیت‌های باستان‌شناختی منطقه و پاسداشت تلاش‌های پژوهشگران این حوزه، در صیانت از این میراث و انتقال ارزش‌های آن به نسل‌های آینده اهمیت ویژه‌ای دارد.

انتهای پیام/