۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۸

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری خارجی خراسان جنوبی با محوریت پایانه مرزی ماهیرود

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری خارجی خراسان جنوبی با محوریت پایانه مرزی ماهیرود

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سفر به خراسان جنوبی، ظرفیت‌های پایانه مرزی ماهیرود و تأسیسات گردشگری مسیر منتهی به مرز افغانستان را با هدف بررسی راهکارهای توسعه گردشگری خارجی و تقویت تعاملات گردشگری با کشورهای همسایه مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسلم شجاعی، مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان سفر به استان خراسان جنوبی روز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از پایانه مرزی ماهیرود در شهرستان سربیشه بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و امکانات موجود برای توسعه گردشگری برون‌مرزی قرار گرفت.

این بازدید با هدف بررسی قابلیت‌های مرزی استان، ارزیابی زیرساخت‌های موجود و شناسایی فرصت‌های توسعه تعاملات گردشگری با کشورهای همسایه انجام شد.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به ظرفیت‌های پایانه مرزی ماهیرود در حوزه تردد مسافران و ارتباطات فرامرزی اظهار کرد: این پایانه به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی با کشور افغانستان، از ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری خارجی برخوردار است و می‌تواند در تسهیل تردد گردشگران و تقویت تعاملات اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور نقش مؤثری ایفا کند.

او با اشاره به قابلیت‌های متنوع خراسان جنوبی در حوزه گردشگری افزود: برخورداری از آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند، جاذبه‌های طبیعی و کویری، ظرفیت‌های صنایع‌دستی و موقعیت جغرافیایی راهبردی در همجواری با افغانستان، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری بین‌المللی در این استان فراهم کرده است.

شجاعی ادامه داد: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های گردشگری استان، معرفی جاذبه‌ها و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز می‌تواند به افزایش حضور گردشگران خارجی و ارتقای جایگاه خراسان جنوبی در بازارهای گردشگری منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مبادی ورودی استان، ارتقای کیفیت خدمات مورد نیاز گردشگران و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط را از جمله الزامات تسهیل ورود گردشگران خارجی عنوان کرد.

او تاکید کرد: خراسان جنوبی به دلیل برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی در کنار موقعیت راهبردی مرزی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری خارجی دارد و بهره‌گیری از این مزیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تعاملات گردشگری، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه باشد.

در جریان این سفر، ظرفیت تأسیسات گردشگری فعال در مسیر منتهی به مرز افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفت تا زمینه‌های تقویت خدمات گردشگری و بهره‌برداری مؤثرتر از موقعیت مرزی استان بررسی شود.

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کد خبر 1405080600415
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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