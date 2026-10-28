بررسی راهکارهای توسعه گردشگری خارجی خراسان جنوبی با محوریت پایانه مرزی ماهیرود

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسلم شجاعی، مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در جریان سفر به استان خراسان جنوبی روز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از پایانه مرزی ماهیرود در شهرستان سربیشه بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و امکانات موجود برای توسعه گردشگری برون‌مرزی قرار گرفت.

این بازدید با هدف بررسی قابلیت‌های مرزی استان، ارزیابی زیرساخت‌های موجود و شناسایی فرصت‌های توسعه تعاملات گردشگری با کشورهای همسایه انجام شد.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با اشاره به ظرفیت‌های پایانه مرزی ماهیرود در حوزه تردد مسافران و ارتباطات فرامرزی اظهار کرد: این پایانه به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی با کشور افغانستان، از ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری خارجی برخوردار است و می‌تواند در تسهیل تردد گردشگران و تقویت تعاملات اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور نقش مؤثری ایفا کند.

او با اشاره به قابلیت‌های متنوع خراسان جنوبی در حوزه گردشگری افزود: برخورداری از آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند، جاذبه‌های طبیعی و کویری، ظرفیت‌های صنایع‌دستی و موقعیت جغرافیایی راهبردی در همجواری با افغانستان، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری بین‌المللی در این استان فراهم کرده است.

شجاعی ادامه داد: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های گردشگری استان، معرفی جاذبه‌ها و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز می‌تواند به افزایش حضور گردشگران خارجی و ارتقای جایگاه خراسان جنوبی در بازارهای گردشگری منطقه‌ای و بین‌المللی کمک کند.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین توسعه زیرساخت‌های گردشگری در مبادی ورودی استان، ارتقای کیفیت خدمات مورد نیاز گردشگران و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مرتبط را از جمله الزامات تسهیل ورود گردشگران خارجی عنوان کرد.

او تاکید کرد: خراسان جنوبی به دلیل برخورداری از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی در کنار موقعیت راهبردی مرزی، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه گردشگری خارجی دارد و بهره‌گیری از این مزیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت تعاملات گردشگری، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای همسایه باشد.

در جریان این سفر، ظرفیت تأسیسات گردشگری فعال در مسیر منتهی به مرز افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفت تا زمینه‌های تقویت خدمات گردشگری و بهره‌برداری مؤثرتر از موقعیت مرزی استان بررسی شود.

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