۶ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۳

مرمت اضطراری بنای تاریخی امامزاده یحیی(ع) ورامین با تأکید بر حفاظت از تزئینات ایلخانی بررسی شد

مرمت اضطراری بنای تاریخی امامزاده یحیی(ع) ورامین با تأکید بر حفاظت از تزئینات ایلخانی بررسی شد

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین، از برگزاری نخستین جلسه استانی بررسی نحوه مرمت اضطراری بنای تاریخی و مذهبی امامزاده یحیی(ع) شهر ورامین در پنجم آبان ماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار  میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک گفت: با پیگیری‌های اداره میراث فرهنگی شهرستان ورامین و در پی صدور دو مجوز از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، نخستین جلسه تخصصی بررسی اقدامات مرمتی این بنای ارزشمند تاریخی برگزار شد.

 رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین افزود: این جلسه با حضور مدیران و کارشناسان فنی معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل استان تهران و کارشناسان اداره میراث فرهنگی شهرستان ورامین، در محل اداره‌کل برگزار شد و در آن، با توجه به اهمیت تاریخی و معماری بنا و ارزش تزئینات هنری آن، راهکارهای مداخله اصولی و اجرای اقدامات مرمتی اضطراری مورد بررسی قرار گرفت.

تاجیک تصریح کرد: با توجه به مجوزهای صادرشده و در پیش بودن شرایط جوی نامساعد، مقرر شد در نخستین گام، کارگاه مرمت بنا برپا شود و اقدامات ضروری برای کنترل رطوبت نزولی و صعودی، هدایت و دفع آب‌های سطحی، ترمیم بندکشی‌ها و مرمت آجرفرش گنبد و پشت‌بام بنا و همچنین زائرسراهای پیرامونی اجرا شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای حفاظت و مرمت این اثر تاریخی اظهار کرد: مقرر شد اداره اوقاف و امور خیریه، طرح جامع مرمت امامزاده یحیی(ع) را با محوریت حفاظت از عناصر معماری و تزئینات تاریخی بنا تهیه کند.

او ادامه داد: پاک‌سازی آرایه‌های معماری و کتیبه‌های سطوح داخلی، اجرای پوشش محافظ شیشه‌ای برای دیواره ازاره داخلی با هدف حفاظت از کاشی‌کاری‌های دوره قاجار و گچ‌بری‌های دوره ایلخانی، مرمت درهای چوبی، جایگزینی درها و پنجره‌های فلزی با نمونه‌های چوبی، تکمیل سردر ورودی محوطه جنوبی، اجرای آجرفرش کف حیاط و سامان‌دهی فضای سبز محوطه، از جمله محورهای پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

تاجیک خاطرنشان کرد: طرح جامع مرمت پس از تهیه، در کمیته فنی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران بررسی و پس از تصویب، برای اجرا پیگیری خواهد شد.

بنای تاریخی امامزاده یحیی(ع) ورامین، به‌واسطه پیشینه تاریخی و برخورداری از تزئینات ارزشمند معماری، از آثار شاخص این شهرستان به شمار می‌رود و اجرای اقدامات اضطراری و برنامه‌ریزی برای مرمت اصولی آن، نقش مهمی در حفاظت از اصالت و ارزش‌های تاریخی و هنری این اثر خواهد داشت.

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کد خبر 1405080600416
مریم خدابنده
دبیر مرضیه امیری

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