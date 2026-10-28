مرمت اضطراری بنای تاریخی امامزاده یحیی(ع) ورامین با تأکید بر حفاظت از تزئینات ایلخانی بررسی شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک گفت: با پیگیری‌های اداره میراث فرهنگی شهرستان ورامین و در پی صدور دو مجوز از سوی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، نخستین جلسه تخصصی بررسی اقدامات مرمتی این بنای ارزشمند تاریخی برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین افزود: این جلسه با حضور مدیران و کارشناسان فنی معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل استان تهران و کارشناسان اداره میراث فرهنگی شهرستان ورامین، در محل اداره‌کل برگزار شد و در آن، با توجه به اهمیت تاریخی و معماری بنا و ارزش تزئینات هنری آن، راهکارهای مداخله اصولی و اجرای اقدامات مرمتی اضطراری مورد بررسی قرار گرفت.

تاجیک تصریح کرد: با توجه به مجوزهای صادرشده و در پیش بودن شرایط جوی نامساعد، مقرر شد در نخستین گام، کارگاه مرمت بنا برپا شود و اقدامات ضروری برای کنترل رطوبت نزولی و صعودی، هدایت و دفع آب‌های سطحی، ترمیم بندکشی‌ها و مرمت آجرفرش گنبد و پشت‌بام بنا و همچنین زائرسراهای پیرامونی اجرا شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین با اشاره به ضرورت تدوین برنامه‌ای جامع برای حفاظت و مرمت این اثر تاریخی اظهار کرد: مقرر شد اداره اوقاف و امور خیریه، طرح جامع مرمت امامزاده یحیی(ع) را با محوریت حفاظت از عناصر معماری و تزئینات تاریخی بنا تهیه کند.

او ادامه داد: پاک‌سازی آرایه‌های معماری و کتیبه‌های سطوح داخلی، اجرای پوشش محافظ شیشه‌ای برای دیواره ازاره داخلی با هدف حفاظت از کاشی‌کاری‌های دوره قاجار و گچ‌بری‌های دوره ایلخانی، مرمت درهای چوبی، جایگزینی درها و پنجره‌های فلزی با نمونه‌های چوبی، تکمیل سردر ورودی محوطه جنوبی، اجرای آجرفرش کف حیاط و سامان‌دهی فضای سبز محوطه، از جمله محورهای پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

تاجیک خاطرنشان کرد: طرح جامع مرمت پس از تهیه، در کمیته فنی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران بررسی و پس از تصویب، برای اجرا پیگیری خواهد شد.

بنای تاریخی امامزاده یحیی(ع) ورامین، به‌واسطه پیشینه تاریخی و برخورداری از تزئینات ارزشمند معماری، از آثار شاخص این شهرستان به شمار می‌رود و اجرای اقدامات اضطراری و برنامه‌ریزی برای مرمت اصولی آن، نقش مهمی در حفاظت از اصالت و ارزش‌های تاریخی و هنری این اثر خواهد داشت.

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