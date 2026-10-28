مسئول دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی منصوب شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در ابلاغ سید جواد موسوی برای یوسف بیدخوری آمده است: نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی در حوزه خدمات سفر و مدیریت اجرایی گردشگری، و با عنایت به جایگاه ممتاز استان خراسان رضوی به عنوان پایتخت معنوی کشور، و میزبانی از میلیون‌ها زائر و گردشگر، به موجب این ابلاغ با حفظ پست سازمانی به عنوان مسئول دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و با توسل به حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در راستای خدمت رسانی شایسته، کریمانه و مطلوب به گردشگران و زائران آن اهمام همام (ع) و در چارچوب وظایف محوله، هماهنگی لازم با دستگاه‌های عضو ستاد، پیگیری مصوبات، تنظیم و انسجام جلسات، تهیه گزارش‌های دوره‌ای و اطلاع رسانی مناسب، موجبات ارتقاء کیفیت خدمات سفر و افزایش رضایتمندی زائران و گردشگران در استان خراسان رضوی را فراهم کنید.

پیش از این سید مسعود منتجبی مسئولیت دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر را برعهده داشت.

یوسف بیدخوری، معاونت گردشگری اداره کل را در کارنامه مدیریتی خود دارد و اکنون مسئول آموزش و برنامه‌ریزی گردشگری اداره کل است.

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