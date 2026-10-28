ورود گردشگران سیاحتی از افغانستان به خراسان جنوبی در قالب طرح «گذر از مرزها»

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید احمد برآبادی مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی، شامگاه سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در نشست مشترک مدیران آژانس‌های گردشگری و راهنمایان بین‌المللی گردشگری استان با مسلم شجاعی، مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از آغاز ورود گردشگران سیاحتی افغانستان به استان در چارچوب این طرح خبر داد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، با اشاره به ظرفیت‌های خراسان جنوبی در حوزه گردشگری خارجی اظهار کرد: با توجه به روند ورود گردشگران خارجی در یک سال اخیر و تأثیر شرایط منطقه‌ای و تحولات جنگی بر این روند، توسعه بازارهای هدف گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه در دستور کار استان قرار گرفته است.

او افزود: برخورداری خراسان جنوبی از آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند، جاذبه‌های گردشگری، مرز مشترک با افغانستان و ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه گردشگری سلامت، زمینه مناسبی برای توسعه تعاملات گردشگری با کشور همسایه فراهم کرده است.

برآبادی با اشاره به روند اجرای طرح «گذر از مرزها» بیان کرد: این طرح طی یک سال اخیر با حمایت دفتر توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و به دستور استاندار خراسان جنوبی وارد مرحله اجرایی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی ادامه داد: در همین راستا، نشست‌های متعددی با نمایندگان افغانستان و هیئت‌های اعزامی این کشور در استان برگزار شده که از نتایج آن می‌توان به برگزاری نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در خراسان جنوبی و برگزاری نشست‌های تخصصی با هدف توسعه گردشگری سلامت اشاره کرد.

او با اشاره به دستاوردهای این تعاملات گفت: ورود نخستین گروه راهنمایان گردشگری و مدیران آژانس‌های گردشگری افغانستان به استان در چارچوب طرح «گذر از مرزها»، زمینه را برای ورود نخستین گروه گردشگران سیاحتی این کشور به خراسان جنوبی فراهم کرد.

برآبادی افزود: ورود این گروه، گامی مهم در مسیر توسعه گردشگری خارجی استان و بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی آژانس‌های گردشگری خراسان جنوبی برای جذب گردشگران کشورهای همسایه است و امیدواریم این روند در آینده با شتاب بیشتری ادامه یابد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی همچنین با تأکید بر نقش زیرساخت‌های حمل‌ونقل در توسعه گردشگری برون‌مرزی تصریح کرد: تکمیل و تأمین زیرساخت‌های جاده‌ای در مسیر افغانستان تا مرز ماهیرود می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تسهیل تردد مسافران، افزایش ورود گردشگران و رونق تجارت و صادرات استان داشته باشد.

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