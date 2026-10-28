به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید مصطفی فاطمی روز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵در جریان سفر به خراسان جنوبی، از بافت تاریخی روستای افین، مزرعه زرشک بی‌دانه و خرمن‌های زرشک این روستا بازدید کرد و با جمعی از کشاورزان، تولیدکنندگان زرشک، مدیران اقامتگاه‌های بوم‌گردی و فعالان گردشگری روستا به گفت‌وگو پرداخت.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع تاریخی، فرهنگی و کشاورزی افین اظهار کرد: این روستا از جاذبه‌های ارزشمندی برخوردار است و تلاش‌های مردم و فعالان محلی در معرفی قابلیت‌های گردشگری آن نقش مهمی دارد.

او افزود: مشارکت مردم و همراهی مجموعه‌های محلی، از الزامات معرفی افین در سطح کشور است و دستیابی به این هدف، نیازمند همدلی، همکاری و برنامه‌ریزی مشترک میان مردم، فعالان گردشگری و دستگاه‌های مسئول است.

فاطمی با اشاره به مزرعه زرشک بی‌دانه، بافت تاریخی و مسجد جامع افین بیان کرد: این ظرفیت‌ها قابلیت معرفی روستا در عرصه بین‌المللی و فراهم‌کردن زمینه حضور آن در برنامه‌های جهانی گردشگری روستایی را ایجاد می‌کند.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: برای تحقق این هدف، باید در قالب برنامه‌ای مدون، تکمیل زیرساخت‌های گردشگری، تأمین نیازهای روستا، ارتقای خدمات و ایجاد ارتباط مؤثر میان ارکان روستا و مجموعه‌های گردشگری در اولویت قرار گیرد تا ظرفیت‌های موجود به رونق اقتصادی و بهره‌مندی مستقیم مردم از منافع گردشگری منجر شود.

او همچنین بر ضرورت پیوند میان تولیدات بومی، به‌ویژه زرشک و ظرفیت‌های گردشگری تأکید کرد؛ رویکردی که می‌تواند ضمن معرفی بیشتر محصولات محلی، زمینه توسعه گردشگری کشاورزی و تقویت معیشت جامعه روستایی را فراهم کند.

این بازدید با هدف شناسایی ظرفیت‌های گردشگری، بررسی مطالبات مردم و حمایت از توسعه پایدار گردشگری در روستای تاریخی افین انجام شد.

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