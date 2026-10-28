به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسلم شجاعی در نشست صمیمی با مدیران دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری و راهنمایان بین‌المللی گردشگری خراسان جنوبی، شامگاه سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵ ضمن استقبال از مشارکت فعالان گردشگری استان در مسیر توسعه گردشگری خارجی، بر ضرورت شناخت بازارهای هدف و طراحی برنامه‌های متناسب با ظرفیت‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: توسعه گردشگری خارجی نیازمند شناخت دقیق ظرفیت‌های استان‌ها، ارزیابی بازارهای هدف و برنامه‌ریزی برای عرضه خدمات متناسب با نیاز گردشگران است. در همین راستا، طی سال‌های اخیر ارزیابی ظرفیت‌های گردشگری خارجی استان‌های مختلف کشور در دستور کار قرار گرفته است.

او با اشاره به نقش گردشگری در توسعه اقتصادی و اجتماعی افزود: گردشگری از ظرفیت‌های مهم توسعه کشور به شمار می‌رود و فعالان این حوزه با تداوم فعالیت دفاتر گردشگری، زمینه اشتغال‌زایی، امیدآفرینی و افزایش نشاط اجتماعی را فراهم می‌کنند.

شجاعی با تأکید بر اهمیت بازارهای نزدیک جغرافیایی بیان کرد: کشورهای همسایه می‌توانند سهم مهمی در توسعه گردشگری استان‌ها داشته باشند. از این‌رو، پیشنهاد می‌شود خراسان جنوبی با تمرکز بر بازار افغانستان و در گام بعدی پاکستان، برای جذب گردشگران برنامه‌ریزی کند و گردشگران اروپایی را به‌عنوان بخشی مکمل از بازار هدف خود در نظر بگیرد.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه، مستلزم شناخت نیازهای گردشگران این بازارها، تقویت خدمات مورد نیاز و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تسهیل ورود و حضور گردشگران خارجی است.

او همچنین با قدردانی از رویکرد مثبت فعالان گردشگری خراسان جنوبی نسبت به تشکیل تشکل‌های تخصصی و گسترش فعالیت‌های جمعی، اظهار امیدواری کرد: همکاری و هم‌افزایی فعالان این حوزه به اجرای برنامه‌های منسجم‌تر برای جذب گردشگران خارجی منجر شود.

شجاعی با اشاره به موقعیت راهبردی پایانه مرزی ماهیرود تصریح کرد: توجه ویژه به بازار افغانستان و توسعه خدمات مورد نیاز گردشگران در مرز استان، از جمله ایجاد دفتر خدمات گردشگری، فراهم‌کردن امکان ارائه خدمات ارزی از طریق صرافی و راه‌اندازی مراکز معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی، می‌تواند در تسهیل ورود گردشگران و معرفی بهتر توانمندی‌های استان مؤثر باشد.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: لازم است با همکاری جمعی فعالان گردشگری، ویترینی جامع از ظرفیت‌های خراسان جنوبی برای بازارهای هدف طراحی و در دسترس گردشگران ورودی قرار گیرد. در این مسیر، محصولات شاخص استان از جمله زرشک و ظرفیت‌های گوهرسنگ‌ها می‌توانند به‌عنوان بخشی از هویت گردشگری استان مورد توجه قرار گیرند و در معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های محلی نقش‌آفرینی کنند.

توسعه خدمات گردشگری در پایانه مرزی ماهیرود، تقویت همکاری میان فعالان این حوزه و تمرکز بر بازار کشورهای همسایه، از جمله راهکارهایی است که می‌تواند زمینه افزایش ورود گردشگران خارجی، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی خراسان جنوبی و تقویت سهم گردشگری در توسعه منطقه را فراهم کند.

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