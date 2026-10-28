به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سید جواد موسوی شامگاه سه‌شنبه پنجم آبان ماه ۱۴۰۵ در آیین رونمایی از گواهینامه ثبت جشنواره بین‌المللی روز ملی زعفران در تقویم رویدادهای گردشگری کشور که همزمان با همایش روز ملی زعفران برگزار شد، اظهار کرد: این ثبت، ابزاری برای معرفی اصالت محصولات ایرانی به جهان است و می‌تواند زمینه‌ساز معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری مرتبط با زعفران باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی افزود: با ثبت این رویداد، از سطح فروش کالا فراتر رفته‌ایم و به سمت معرفی فرهنگ، اصالت و تجربه‌های مرتبط با این محصول ارزشمند حرکت کرده‌ایم.

موسوی ادامه داد: ثبت جشنواره روز ملی زعفران در مشهد، در راستای ساماندهی مقاصد گردشگری و توسعه و نظام‌مند کردن رویدادهای گردشگری انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت معرفی زعفران به‌عنوان یکی از محصولات شاخص ایران بیان کرد: ثبت این جشنواره در سطح بین‌المللی در فهرست رویدادهای جمهوری اسلامی ایران، فرصتی برای تقویت جایگاه زعفران ایرانی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری استان خراسان رضوی فراهم می‌کند.

انتهای پیام/