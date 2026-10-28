«کوچه صفا»؛ گامی در مسیر توسعه گردشگری پایدار در باغستان علیاست

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی فاطمی، شامگاه سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه به همراه معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان محلی، از پروژه گردشگری «کوچه صفا» در باغستان علیا شهرستان فردوس بازدید کرد.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهمیت حفظ هویت بومی و معماری سنتی در توسعه گردشگری اظهار کرد: کوچه‌باغ‌های تاریخی و بافت‌های بومی از ظرفیت‌های ارزشمند گردشگری مناطق مختلف کشور هستند که با حفظ اصالت و ساماندهی اصولی می‌توانند زمینه جذب گردشگران و رونق اقتصاد محلی را فراهم کنند.

او افزود: اجرای پروژه «کوچه صفا» می‌تواند گامی مؤثر در راستای احیای فضاهای بومی، صیانت از معماری سنتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی باغستان علیا برای توسعه گردشگری پایدار باشد.

در این بازدید میدانی، ظرفیت‌های گردشگری، ویژگی‌های بافت تاریخی و طبیعی باغستان علیا و همچنین قنات تاریخی بلده مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه نیز، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه، سامان‌دهی مسیرهای پیاده‌راهی، بهسازی و زیباسازی بافت و ظرفیت ایجاد اقامتگاه‌ها و فضاهای بوم‌گردی در این محور تشریح شد و همچنین بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز، با رعایت اصول حفاظت از میراث‌فرهنگی، اصالت معماری بومی و ملاحظات زیست‌محیطی منطقه تأکید شد.

پروژه گردشگری «کوچه صفا» با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی باغستان علیا می‌تواند زمینه تقویت جاذبه‌های گردشگری شهرستان فردوس را فراهم کند و با برنامه‌ریزی مناسب، در رونق اقتصادی و افزایش فرصت‌های کسب‌وکار برای جامعه محلی نقش‌آفرین باشد.

انتهای پیام/