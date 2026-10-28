۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴

بازدید امام جمعه قزوین از مسجد جامع عتیق و بررسی الزامات ثبت جهانی این بنای تاریخی

بازدید امام جمعه قزوین از مسجد جامع عتیق و بررسی الزامات ثبت جهانی این بنای تاریخی

در راستای بررسی الزامات پرونده ثبت جهانی مسجد جامع عتیق، آیت‌الله مظفری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین به همراه مهدوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، ضمن بازدید از این اثر در جریان آخرین وضعیت و ظرفیت‌های آن برای ثبت جهانی و اقدامات موردنیاز در این مسیر قرار گرفت.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این بازدید که روز سه‌شنبه ۵ آبانماه ۱۴۰۵ انجام شد، ابعاد مختلف پرونده ثبت جهانی مسجد جامع عتیق، الزامات آن در این  مسیر و همچنین اقدامات موردنیاز برای حفاظت، مرمت و صیانت از این مجموعه تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس سیدمهدی مجابی، از چهره‌های برجسته و پیشکسوت حوزه میراث‌فرهنگی و معماری کشور نیز در این بازدید حضور داشت و با تشریح پیشینه تاریخی مسجد جامع عتیق، به بیان ویژگی‌های شاخص معماری، ارزش‌های تاریخی و جایگاه این بنای کم‌نظیر در تاریخ معماری ایران پرداخت.

در این بازدید، بر اهمیت صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری مسجد جامع عتیق، پیگیری اقدامات کارشناسی و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای معرفی شایسته این اثر ارزشمند در سطح بین‌المللی تأکید شد.

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کد خبر 1405080600430
فرزانه فتحی
دبیر مرضیه امیری

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