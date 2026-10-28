بازدید امام جمعه قزوین از مسجد جامع عتیق و بررسی الزامات ثبت جهانی این بنای تاریخی

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در این بازدید که روز سه‌شنبه ۵ آبانماه ۱۴۰۵ انجام شد، ابعاد مختلف پرونده ثبت جهانی مسجد جامع عتیق، الزامات آن در این مسیر و همچنین اقدامات موردنیاز برای حفاظت، مرمت و صیانت از این مجموعه تاریخی مورد بررسی قرار گرفت.

مهندس سیدمهدی مجابی، از چهره‌های برجسته و پیشکسوت حوزه میراث‌فرهنگی و معماری کشور نیز در این بازدید حضور داشت و با تشریح پیشینه تاریخی مسجد جامع عتیق، به بیان ویژگی‌های شاخص معماری، ارزش‌های تاریخی و جایگاه این بنای کم‌نظیر در تاریخ معماری ایران پرداخت.

در این بازدید، بر اهمیت صیانت از ارزش‌های تاریخی و معماری مسجد جامع عتیق، پیگیری اقدامات کارشناسی و فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای معرفی شایسته این اثر ارزشمند در سطح بین‌المللی تأکید شد.

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