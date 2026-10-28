به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسلم شجاعی در جریان سفر به شهرستان سربیشه، از ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی، امکانات اقامتگاه‌های بوم‌گردی و زیرساخت‌های اداری حوزه میراث‌فرهنگی این شهرستان روز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه ۱۴۰۵بازدید کرد.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بازدید از مزار زرشک چاه شهید اشرفی اصفهانی گفت: خراسان جنوبی به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید زرشک کشور، از ظرفیت‌های ارزشمندی در زمینه تولید محصولات کشاورزی شاخص برخوردار است. زرشک به‌عنوان یکی از محصولات راهبردی استان، علاوه بر اهمیت اقتصادی و نقش آن در معیشت کشاورزان، از قابلیت‌های مناسبی برای توسعه گردشگری کشاورزی و معرفی فرهنگ تولید و فرآوری محصولات بومی برخوردار است.

او افزود: گردشگری کشاورزی از جمله ظرفیت‌هایی است که با پیوند میان فعالیت‌های کشاورزی، جاذبه‌های طبیعی و فرهنگ محلی، می‌تواند زمینه آشنایی گردشگران با شیوه‌های تولید محصولات بومی و سبک زندگی جوامع روستایی را فراهم کند.

شجاعی ادامه داد: معرفی مزارع زرشک، آشنایی با مراحل کاشت، داشت و برداشت و عرضه محصولات محلی می‌تواند در افزایش جذابیت‌های گردشگری منطقه و ایجاد فرصت‌های اقتصادی جدید برای بهره‌برداران و جوامع محلی مؤثر باشد.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه از یک اقامتگاه بوم‌گردی در شهر مرزی درح بازدید کرد و در جریان امکانات و ظرفیت‌های این مجموعه قرار گرفت.

این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌ها و امکانات اقامتگاه‌های بوم‌گردی، ارزیابی وضعیت خدمات‌رسانی به گردشگران و آشنایی با توانمندی‌های گردشگری منطقه انجام شد.

شجاعی در این بازدید، ظرفیت‌های بومی و محلی منطقه در حوزه گردشگری را مورد توجه قرار داد و بر اهمیت توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی در معرفی فرهنگ، آداب‌ورسوم و جاذبه‌های محلی، جذب گردشگر و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار تأکید کرد.

بازدید از ساختمان اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه نیز از دیگر برنامه‌های این سفر بود. در این بازدید، وضعیت ساختمان، امکانات و زیرساخت‌های اداری و شرایط فعالیت کارکنان مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین با اشاره به اهمیت فراهم بودن زیرساخت‌های مناسب برای فعالیت مجموعه‌های شهرستانی اظهار کرد: شناخت ظرفیت‌ها و بررسی نیازهای موجود، زمینه برنامه‌ریزی مؤثرتر برای توسعه گردشگری و پیگیری بهتر برنامه‌های مرتبط با این حوزه را فراهم می‌کند.

شهرستان سربیشه با برخورداری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی و موقعیت مرزی و هم‌جواری با کشور افغانستان، از قابلیت‌های متنوعی برای توسعه گردشگری برخوردار است. گردشگری کشاورزی، توسعه بوم‌گردی و معرفی محصولات شاخص خراسان جنوبی از جمله زمینه‌های قابل توجه برای رونق گردشگری و تقویت اقتصاد محلی این شهرستان به شمار می‌روند.

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