به گزارش خبرنگار میراث آریا، دومین رویداد «پسین درگهان» با همکاری مدیریت امور درگهان و طولا منطقه آزاد قشم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد قشم و کمیته فرهنگی ورزشی مسجد جامع درگهان برگزار خواهد شد.

این رویداد با محوریت برنامه‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی، مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع را برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده است که از جمله آن‌ها می‌توان به جنگ شادی همراه با اجرای عروسک‌های تن‌پوش، مسابقات دوومیدانی و رقابت‌های دوچرخه‌سواری ویژه گروه سنی کودک و نوجوان اشاره کرد.

برگزاری این برنامه در راستای ایجاد نشاط اجتماعی، تقویت مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی و فراهم‌کردن فرصت حضور و تعامل کودکان و نوجوانان در فضاهای عمومی و گردشگری شهر درگهان پیش‌بینی شده است.

دومین رویداد «پسین درگهان» روز پنجشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل کمپ پارک صیادان بندر تاریخی درگهان برگزار می‌شود و حضور خانواده‌ها و علاقه‌مندان در این برنامه امکان‌پذیر است.

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