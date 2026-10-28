نمایشگاه «دهلیز و برکه باران» در روستای گربدان/ روایت میراث آب در آستانه جشن آبانگان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، این رویداد فرهنگی و اجتماعی با مشارکت اهالی روستای گربدان و جزیره قشم و با محوریت بازخوانی جایگاه آب در زندگی، فرهنگ و حافظه جمعی مردم منطقه شکل گرفته است و در این مسابقه، ۳۴ شرکت‌کننده در مجموع ۱۲۵ اثر در قالب عکس، فیلم و روایت‌های مرتبط با آب، برکه‌ها، خاطرات و زندگی مردم ارائه کرده‌اند که آثار منتخب آن‌ها در قالب یک نمایشگاه در کنار برکه‌های تاریخی باران به نمایش درمی‌آید.

برگزاری این نمایشگاه در فضای تاریخی مجموعه برکه‌های باران، فرصتی برای پیوند میان روایت‌های مردمی و میراث ملموس جزیره قشم فراهم می‌کند؛ میراثی که برکه‌ها در آن تنها سازه‌هایی برای ذخیره آب نیستند، بلکه بخشی از هویت تاریخی، دانش بومی و شیوه سازگاری جوامع محلی با اقلیم گرم و کم‌آب جنوب ایران به شمار می‌روند.

یکی از محورهای اصلی این برنامه، ثبت و بازنمایی تجربه زیسته مردم درباره آب و برکه‌هاست؛ روایت‌هایی که از خاطرات نسل‌های گذشته تا شیوه‌های استفاده و نگهداری از منابع آب را دربرمی‌گیرد و می‌تواند در انتقال دانش بومی به نسل‌های جدید نقش مؤثری داشته باشد.

در حاشیه این نمایشگاه، جشن اهدای جوایز به برگزیدگان مسابقه و جشنواره غذای محلی نیز برگزار خواهد شد تا این رویداد در کنار جنبه فرهنگی و میراثی، زمینه‌ای برای مشارکت اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های خوراک بومی منطقه فراهم کند.

این برنامه به همت دهیاری روستای گربدان برگزار می‌شود و طراحی، راهبری مسابقه و نمایشگاه را بهار صیرفی در چارچوب «طرح باززنده‌سازی برکه‌های قشم» بر عهده دارد همچنین شرکت پالایش آب تجدیدپذیر قشم به نمایندگی احمد قائم‌مقامی نیز در همراهی و پشتیبانی این رویداد مشارکت دارد.

داوری آثار این مسابقه را بهار صیرفی، هیفا شادامان و مسلم گورانی بر عهده داشته‌اند و «طرح خیرآب» و شرکت آب، برق و تأسیسات قشم نیز از حامیان برنامه هستند.

نمایشگاه «دهلیز و برکه باران» ساعت ۱۶ روز جمعه ۸ آبان‌ماه در محوطه مجموعه برکه‌های باران روستای گربدان برگزار می‌شود و تلاش دارد با تکیه بر ظرفیت هنر، روایتگری و مشارکت مردم، توجه عمومی را به اهمیت حفاظت و باززنده‌سازی میراث تاریخی آب در جزیره قشم جلب کند.

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