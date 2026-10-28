به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری سه‌شنبه ۵ آبان در دیدار با سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با تاکید بر نقش محوری پژوهش در فعالیت‌های حوزه میراث‌فرهنگی، تصریح کرد: ماهیت بخش قابل توجهی از فعالیت‌های میراث‌فرهنگی بر پژوهش استوار است و موضوعاتی همچون حفاظت و مرمت بناهای تاریخی نیز ارتباط مستقیمی با مطالعات و پژوهش‌های تخصصی دارند.

محمدابراهیم زارعی بیان کرد: پژوهش در حوزه میراث ملموس و ناملموس، مردم‌شناسی، زبان‌ها و گویش‌ها و کتیبه‌های باستانی از جمله زمینه‌هایی است که در چارچوب فعالیت پژوهشکده‌های زیرمجموعه پژوهشگاه میراث‌فرهنگی کشور دنبال می‌شود و توسعه همکاری با این مجموعه می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های پژوهشی و تقویت فعالیت‌های میراث‌فرهنگی استان موثر باشد.

او با اشاره به اعلام آمادگی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی برای همکاری با استان همدان، گفت: پژوهشگاه در زمینه‌های مختلف مرتبط با توسعه میراث‌فرهنگی و پیشبرد طرح‌های پژوهشی استان، در حد ظرفیت‌ها و امکانات خود، از همدان حمایت کند.

در ادامه سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از بررسی راهکارهای توسعه مرکز مطالعات حوزه تمدنی غرب کشور با محوریت همدان و برای حمایت از فعالیت‌های پژوهشی این استان خبر داد.

محمدرضا اکبری با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته مرکزی به‌عنوان دبیرخانه این مجموعه در خانه بیژن ایجاد شده بود، افزود: در حال حاضر موضوع توسعه فعالیت‌های این مرکز، تدوین اساسنامه و پیگیری الزامات و سازوکارهای قانونی مورد نیاز برای فعالیت مرکز مطالعات حوزه تمدنی غرب کشور در دستور کار قرار دارد.

او با تاکید بر جایگاه تاریخی و تمدنی همدان و ظرفیت‌های گسترده استان‌های غرب کشور در حوزه میراث‌فرهنگی، اظهار کرد: راه‌اندازی این مرکز می‌تواند زمینه‌ساز انسجام‌بخشی به مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با حوزه تمدنی غرب کشور، تقویت همکاری‌های علمی میان استان‌های منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی در زمینه شناسایی، مستندسازی، حفاظت و معرفی میراث تاریخی و فرهنگی این منطقه باشد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان در پایان گفت: توسعه فعالیت‌های این مرکز، گامی موثر در جهت تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و فراهم‌کردن زمینه مطالعات تخصصی و بین‌استانی در حوزه میراث‌فرهنگی خواهد بود.

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