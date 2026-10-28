تولید فیلم و سریال با محوریت تاریخ و فرهنگ استان مرکزی در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز چهارشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در نشست فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان که با حضور رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، استاندار مرکزی، معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و جمعی از فعالان اقتصادی روز گذشته در سالن جلسات استانداری مرکزی برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه ملی برای معرفی شایسته داشته‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان تأکید شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با قدردانی از تلاش‌های سازمان صداوسیما در برگزاری و پوشش رویداد ملی «ایران جان؛ مرکزی ایران»، این رویداد را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های کمترشناخته‌شده استان دانست و به بازخوردهای مثبت مردمی و نقش مؤثر این برنامه در افزایش شناخت عمومی نسبت به جاذبه‌های تاریخی و طبیعی استان مرکزی اشاره کرد.

او با بیان اینکه معرفی میراث‌فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای متنوع و اثرگذار رسانه‌ای است، اظهار کرد: تولید آثار سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی با محوریت تاریخ، فرهنگ، مفاخر و مشاهیر، بناهای تاریخی و جاذبه‌های طبیعی استان مرکزی می‌تواند زمینه معرفی عمیق‌تر هویت این خطه را برای مخاطبان سراسر کشور و حتی فراتر از مرزهای ایران فراهم کند.

محمودی در همین راستا از رئیس سازمان صداوسیما درخواست کرد با حمایت از تولید فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تاریخی و فرهنگی مرتبط با استان، زمینه بازنمایی اصالت تاریخی، غنای فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری مرکزی را در قالب آثار فاخر و ماندگار فراهم آورد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان مرکزی افزود: سینما و تلویزیون از ظرفیت بالایی برای معرفی مقاصد گردشگری، روایت داستان‌های تاریخی، شناساندن مفاخر و معرفی هنرهای سنتی و صنایع‌دستی برخوردارند و تولید آثار باکیفیت در این حوزه می‌تواند علاوه بر تقویت هویت فرهنگی، به افزایش جذابیت مقاصد گردشگری، جذب گردشگران و ایجاد فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری در استان کمک کند.

او همچنین بر ضرورت هم‌افزایی میان رسانه ملی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری را از زمینه‌های مهم رونق اقتصادی، توسعه اشتغال و تقویت اقتصاد محلی برشمرد.

این نشست با هدف بررسی مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاری و تقویت تعامل میان دولت، بخش خصوصی و رسانه ملی برای شناسایی فرصت‌های توسعه و رونق اقتصادی استان مرکزی برگزار شد.

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