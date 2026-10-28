مرمت خانه تاریخی فاضلین نراقی آغاز شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز چهارشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت حفاظت و احیای بناهای تاریخی استان اظهار کرد: خانه تاریخی فاضلین نراقی از جمله بناهای ارزشمند شهر تاریخی نراق است که مرمت و احیای آن می‌تواند در حفظ هویت معماری بومی، پاسداشت میراث فرهنگی منطقه و تقویت ظرفیت‌های گردشگری فرهنگی این شهر نقش مؤثری داشته باشد.

او با تشریح جزئیات این پروژه بیان کرد: آواربرداری، استحکام‌بخشی پی و جداره‌های جناحین ورودی و محل استقرار ارسی‌ها، اجرای طاق‌زنی و مرمت کاربندی‌ها، احداث هورنو مطابق با الگوی معماری بنا، اجرای اندود گچ و گچ‌وخاک در جداره‌های داخلی و بازسازی مجدد نمای تخریب‌شده مشرف به حیاط، از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده و اجرایی در این مرحله از مرمت است.

محمودی تأکید کرد: در اجرای طرح‌های مرمتی بناهای تاریخی، توجه به اصول فنی حفاظت، رعایت الگوهای اصیل معماری و استفاده از روش‌های متناسب با ویژگی‌های کالبدی اثر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه صیانت از این بناها، علاوه بر حفاظت از سرمایه‌های تاریخی، زمینه انتقال ارزش‌های فرهنگی و معماری به نسل‌های آینده را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی با تداوم برنامه‌های حفاظتی و مرمتی، حفظ و احیای بناهای تاریخی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند شهرهایی همچون نراق را در مسیر توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی شایسته میراث تاریخی استان دنبال می‌کند.



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