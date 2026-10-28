به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز چهارشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۵ گفت: در دیدار با مرتضی انقانی، مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان، ظرفیت‌های مشترک دو مجموعه در حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و معرفی توانمندی‌های فرهنگی و هنری استان را بررسی شد.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در این دیدار با اشاره به اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی اظهار کرد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد به واسطه ارتباط گسترده با مردم و حضور فعال در مناطق مختلف استان، می‌توانند نقش مؤثری در معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، شناساندن صنایع‌دستی و تقویت مشارکت جوامع محلی در توسعه گردشگری ایفا کنند.

او افزود: استفاده هدفمند از ظرفیت شبکه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، زمینه مناسبی برای معرفی داشته‌های ارزشمند استان مرکزی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی فراهم می‌کند. در این مسیر، شناسایی ظرفیت‌های مشترک و تدوین برنامه‌های اجرایی می‌تواند به شکل‌گیری همکاری‌های مؤثر میان دو مجموعه منجر شود.

در این نشست، ظرفیت‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، شبکه ارتباطی آن‌ها و برنامه‌های قابل اجرا در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌ای در سطح کارشناسی با هدف بررسی جزئیات همکاری، شناسایی زمینه‌های مشترک و دستیابی به تفاهم عملیاتی میان دو مجموعه برگزار شود.



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