فردوس می تواند به قطب گردشگری سلامت در شرق کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست هم‌اندیشی بررسی چالش‌ها، موانع و راهکارهای توسعه گردشگری شهرستان فردوس شامگاه سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه با حضور مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، فرماندار فردوس، معاون گردشگری اداره‌کل استان، رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان و جمعی از مسئولان و فعالان گردشگری در اقامتگاه بوم‌گردی سرای پارسی بانو صدر برگزار شد.

مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در این نشست با تأکید بر ظرفیت‌های متنوع گردشگری فردوس اظهار کرد: شهرستان فردوس با برخورداری از این تنوع جاذبه‌ها، قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری سلامت در شرق کشور را دارد. معرفی این ظرفیت‌ها از طریق تبلیغات گسترده الزامی است.

مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین بر ضرورت تعامل بیشتر شهرداری و میراث‌فرهنگی در حوزه حفاظت و توسعه گردشگری شهر باغستان، با توجه به اهمیت قنات بلده، تأکید کرد و از پیگیری تسهیلات موردنیاز سرمایه‌گذاران این حوزه خبر داد.

کاظم شبنم‌زاده، رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فردوس، نیز گزارشی از وضعیت گردشگری شهرستان، ظرفیت‌های موجود، کمبودها و چالش‌های پیش روی توسعه این حوزه ارائه کرد و به تشریح راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع و تقویت زیرساخت‌های گردشگری پرداخت.

مهدی استیری، فرماندار فردوس، نیز با تأکید بر ضرورت حمایت از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان، خواستار تخصیص اعتبارات موردنیاز برای برگزاری رویدادهای گردشگری و تکمیل زیرساخت‌های این حوزه شد.

فرماندار فردوس با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی فردوس، پیگیری ثبت جهانی مسجد جامع و معرفی این شهرستان به‌عنوان «شهر جهانی سنگ» را از جمله موضوعات مهم در مسیر توسعه گردشگری عنوان کرد.

در ادامه، حسین اکبری، شهردار فردوس، با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان برای جذب گردشگر، بر نقش توسعه گردشگری در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال تأکید کرد.

محمد نبیلی‌مقدم، مشاور فرماندار در امور توسعه گردشگری، نیز با اشاره به موقعیت فردوس در مسیر تردد مسافران، خواستار حمایت بیشتر از بخش خصوصی، تسهیل سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی مشوق‌هایی از جمله تسهیلات و حمایت‌های بیمه‌ای برای فعالان گردشگری شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله رفع موانع بین‌دستگاهی، رسیدگی به مشکلات موقوفات بناهای تاریخی، بهسازی مسیرهای دسترسی به جاذبه‌های گردشگری، تأمین اعتبارات ملی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ثبت ملی مسجد جامع قدیم فردوس و شناسایی روستاهای مستعد گردشگری بررسی شد.

همچنین فعالان و مدیران واحدهای گردشگری شهرستان به بیان مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود در زمینه سرمایه‌گذاری، تأمین منابع مالی، توسعه خدمات و بهبود زیرساخت‌های گردشگری پرداختند. برگزاری ۱۱ رویداد گردشگری در فردوس طی سال گذشته نیز از جمله ظرفیت‌های مطرح‌شده برای معرفی جاذبه‌های شهرستان و رونق فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با گردشگری بود.

در پایان این نشست، به رسم یادبود تندیس پیکره ۵۰۰۰ ساله فردوس به مصطفی فاطمی، مدیرکل توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اهدا شد.

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