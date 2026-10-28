طرح تعمیم پوشش بیمه حوادث طبیعی به واحدهای تجاری به تصویب اولیه رسید

به گزارش میراث آریا، شمس‌اله سلامی، رئیس هیأت عامل صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان گزارشی از آخرین اقدامات و عملکرد صندوق در زمینه جبران خسارت واحدهای آسیب‌دیده از حوادث طبیعی ارائه کرد.

همچنین در این نشست که همزمان با ششمین سالروز تاسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان برگزار شد، اعضای کمیته نیز در ادامه، درباره مفاد دستور جلسه بحث و تبادل نظر کردند.

تصویب نهایی و اجرای طرح تعمیم پوشش بیمه‌ای به واحدهای تجاری، می‌تواند دامنه حمایت در برابر خسارت‌های ناشی از این حوادث را گسترش دهد و به افزایش تاب‌آوری اقتصادی واحدهای تجاری کمک کند.

صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان به عنوان نهاد بیمه‌گر مسئولیت ارایه پوشش بیمه همگانی حوادث طبیعی به منظور جبران بخشی از خسارتهای مالی وارد شده به ساختمانهای مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در اثر حوادث طبیعی نظیر زلزله، سیل، طوفان، صاعقه و سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه (سونامی) در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از این حوادث و خطرات در آن‌ها وجود دارد، را عهده دار است.

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