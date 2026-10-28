یزد؛ از میراث جهانی تا مقصد قابل اعتماد گردشگری سلامت

سیدمحمد رستگاری مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد در یادداشتی نوشت: گردشگری سلامت از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند به ارتقای جایگاه یک مقصد، رونق کسب‌وکارهای محلی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی پایدار کمک کند؛ اما بهره‌گیری از این فرصت، نه با تبلیغات پرحجم، بلکه با کیفیت خدمات، هماهنگی نهادی و اعتمادسازی حرفه‌ای امکان‌پذیر است.

استان یزد برای حضور مؤثرتر در این عرصه، از دو پشتوانه مهم برخوردار است: ظرفیت‌های تخصصی درمانی، به‌ویژه در برخی حوزه‌های پزشکی، و هویت تاریخی شهری که ارزش‌های معماری و شیوه‌های سازگاری آن با اقلیم خشک، در سطح جهانی به رسمیت شناخته شده است. مسئله اصلی، صرفاً معرفی این ظرفیت‌ها نیست؛ مسئله آن است که چگونه می‌توان آن‌ها را به تجربه‌ای منسجم، مسئولانه و قابل اعتماد تبدیل کرد.

اعتبار مقصد با ادعا ساخته نمی‌شود؛ با تجربه ساخته می‌شود. کسی که برای دریافت خدمات درمانی به شهری دیگر سفر می‌کند، تنها با پزشک یا مرکز درمانی روبه‌رو نیست؛ او مجموعه‌ای از تجربه‌ها را پشت سر می‌گذارد: از نخستین تماس و دریافت اطلاعات تا هماهنگی نوبت، حمل‌ونقل، اقامت، پرداخت هزینه‌ها و پیگیری پس از درمان. هر اختلال در این مسیر می‌تواند از کیفیت تجربه او بکاهد. بنابراین، اگر یزد می‌خواهد در گردشگری سلامت جایگاهی شایسته و ماندگار به دست آورد، باید کیفیت را نه فقط در اتاق درمان، بلکه در سراسر مسیر سفر دنبال کند.

ظرفیت درمانی؛ پشتوانه‌ای برای رقابت مسئولانه

یزد به‌واسطه برخورداری از ظرفیت‌های تخصصی پزشکی، به‌ویژه در حوزه درمان ناباروری و علوم تولیدمثل، زمینه‌ای قابل بررسی برای توسعه گردشگری سلامت دارد. بااین‌حال، معرفی توان درمانی استان باید بر شواهد معتبر، مجوزهای قانونی، امکانات واقعی مراکز و کیفیت قابل ارزیابی خدمات متکی باشد. فاصله گرفتن از این اصول، حتی اگر در کوتاه‌مدت توجهی جلب کند، در بلندمدت به اعتماد عمومی آسیب می‌زند.

در این مسیر، باید میان گردشگری پزشکی و دیگر شاخه‌های گردشگری سلامت نیز تمایز روشنی قائل شد. سفر با هدف دریافت خدمات پزشکی، با سفر برای آرامش، تندرستی یا تجربه‌های مرتبط با سبک زندگی یکسان نیست. هر حوزه، مخاطبان، الزامات حرفه‌ای و ملاحظات خاص خود را دارد. طراحی خدمات و بسته‌های سفر باید از شناخت دقیق این تفاوت‌ها آغاز شود؛ نه از کنار هم قرار دادن چند عنوان جذاب در یک برنامه تبلیغاتی.

میراث جهانی؛ امانتی تاریخی، نه ویترین تبلیغاتی

شهر تاریخی یزد در سال ۱۳۹۶ خورشیدی (۲۰۱۷ میلادی) در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. پرونده این شهر بر ارزش معماری خشتی، سازگاری تاریخی با اقلیم خشک و شیوه‌های هوشمندانه استفاده از منابع محدود تأکید دارد. شبکه قنات و شیوه‌های تاریخی تأمین و مدیریت آب، خانه‌های سنتی، بادگیرها، گذرهای سرپوشیده و بافت زنده تاریخی، اجزای جدا از هم نیستند؛ آن‌ها روایت یک تمدن شهری‌اند که در شرایط دشوار محیطی، راه‌های ماندن و زیستن را آموخته است. میراث جهانی یزد ویترین تبلیغاتی نیست؛ امانتی است که حفاظت از آن، شرط بهره‌مندی نسل‌های آینده است.

این میراث می‌تواند تجربه سفر را غنی‌تر کند، اما ارزش آن را نباید به ابزاری برای جذب مشتری یا پس‌زمینه‌ای برای تبلیغ خدمات درمانی تقلیل داد. پیوند گردشگری سلامت با میراث فرهنگی زمانی درست و پایدار است که بر احترام به هویت مکان، حفاظت از بافت تاریخی و رعایت شأن مراجعه‌کننده استوار باشد.

برای برخی مسافران، آشنایی با فرهنگ و تاریخ یزد می‌تواند بخشی دلپذیر از سفر باشد؛ برای برخی دیگر، وضعیت جسمی، فشار روانی درمان یا توصیه پزشک، هرگونه برنامه جانبی را نامناسب می‌کند. ازاین‌رو، بازدیدهای فرهنگی باید اختیاری و متناسب با شرایط فرد طراحی شوند. بیمار پیش از هر چیز برای دریافت خدمت درمانی سفر کرده است؛ نباید از او انتظار داشت که به ابزار تبلیغاتی مقصد تبدیل شود. احترام به انتخاب و شرایط او، بخشی از کیفیت خدمات است، نه ملاحظه‌ای فرعی.

اعتماد؛ سرمایه‌ای که باید در عمل ساخته شود

در گردشگری سلامت، اعتماد را نمی‌توان صرفاً تبلیغ کرد؛ باید آن را در عمل ساخت. ارائه اطلاعات روشن درباره خدمات و هزینه‌ها، معرفی مراکز دارای مجوز، دسترسی به اطلاعات قابل فهم، امکان ارتباط زبانی مناسب، حفظ محرمانگی اطلاعات شخصی و پزشکی و وجود مسیر مشخص برای رسیدگی به شکایت‌ها، از الزامات یک تجربه حرفه‌ای است. هیچ تبلیغی جای شفافیت را نمی‌گیرد و هیچ وعده‌ای نباید جایگزین توضیح صادقانه درباره محدودیت‌ها، خطرات و نتایج احتمالی درمان شود. یک وعده غیرواقعی می‌تواند اعتباری را مخدوش کند که ساختن آن سال‌ها زمان برده است. از همین رو، معرفی مقصد باید بر اطلاعات قابل راستی‌آزمایی و ظرفیت واقعی مراکز متکی باشد. تضمین نتیجه درمان، پنهان کردن هزینه‌های احتمالی یا مبهم گذاشتن مسئولیت هر بخش از سفر، با اصول حرفه‌ای این حوزه سازگار نیست.

تجربه مراجعه‌کننده باید از نخستین تماس تا پایان فرایند درمان، پیوسته و قابل پیگیری باشد. هماهنگی میان ارجاع و پذیرش، مرکز درمانی، اقامتگاه، حمل‌ونقل و خدمات پشتیبان می‌تواند از سردرگمی و اتلاف وقت بکاهد. اگر هر حلقه جداگانه عمل کند، حتی درمان باکیفیت هم ممکن است در تجربه‌ای پراکنده و فرساینده گم شود. مقصد حرفه‌ای تنها مقصدی نیست که خدمات خوب دارد؛ مقصدی است که این خدمات را به شکلی منظم و قابل اعتماد به هم پیوند می‌دهد.

از ظرفیت‌های پراکنده تا مدیریت یکپارچه توسعه گردشگری سلامت، مسئولیتی فرابخشی است و با اقدام منفرد هیچ دستگاهی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. هماهنگی میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، دانشگاه علوم پزشکی، مراکز درمانی مجاز، شرکت‌های دارای مجوز فعال در گردشگری سلامت، اقامتگاه‌ها، مجموعه‌های حمل‌ونقل و سایر نهادهای مرتبط، پیش‌شرط شکل‌گیری تجربه‌ای منسجم است. این همکاری باید به تقسیم روشن مسئولیت‌ها، مسیر ارتباطی مشخص و سازوکار حل مسئله منتهی شود؛ نه آنکه در حد برگزاری نشست‌ها و بیان توافق‌های کلی باقی بماند.

گام نخست، شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و محدودیت‌هاست: کدام خدمات از پشتوانه تخصصی و مجوزهای لازم برخوردارند؟ چه گروه‌هایی از مخاطبان با توان موجود تناسب دارند؟ کدام خدمات پشتیبان نیازمند تقویت‌اند؟ و در چه بخش‌هایی باید پیش از تبلیغات، زیرساخت و سازوکار اجرایی تکمیل شود؟ پاسخ مستند به این پرسش‌ها، مبنای انتخاب بازار هدف و تدوین برنامه عملیاتی خواهد بود.

گام بعدی، ارزیابی مستمر عملکرد است. رضایت مراجعه‌کنندگان، شفافیت هزینه‌ها، کیفیت هماهنگی خدمات، زمان رسیدگی به شکایت‌ها، رعایت محرمانگی و سهم کسب‌وکارهای محلی از منافع اقتصادی، می‌توانند در کنار شاخص‌های مرتبط با کیفیت درمان، مبنای سنجش پیشرفت قرار گیرند. بدون شاخص‌های روشن، حتی برنامه‌ای پرهزینه نیز ممکن است دستاورد واقعی خود را نشان ندهد. آنچه سنجیده نشود، به‌درستی مدیریت و اصلاح نخواهد شد.

توسعه‌ای که باید در زندگی مردم دیده شود

موفقیت گردشگری سلامت تنها با افزایش شمار مسافران یا درآمد برخی بنگاه‌ها سنجیده نمی‌شود. پرسش اساسی این است که این فعالیت چه سهمی در ایجاد اشتغال پایدار، رونق خدمات محلی، تقویت صنایع‌دستی و توزیع منصفانه‌تر منافع اقتصادی دارد. توسعه زمانی معنا پیدا می‌کند که منافع آن به سفره جامعه محلی هم برسد. اقامتگاه‌ها، راهنمایان گردشگری، تولیدکنندگان صنایع‌دستی، کسب‌وکارهای حمل‌ونقل و خدمات پشتیبان می‌توانند در زنجیره ارزش این حوزه نقش داشته باشند؛ مشروط بر آنکه مشارکت آنان واقعی، قانونمند و متناسب با ظرفیت مقصد باشد.

در کنار منافع اقتصادی، باید از دو سرمایه بنیادین یزد نیز صیانت کرد: سلامت مردم و اصالت میراث. توسعه بازار گردشگری پزشکی نباید به تضعیف دسترسی شهروندان به خدمات درمانی منجر شود و رشد بازدیدها نباید فشار نامتناسبی بر بافت تاریخی، زیرساخت‌های شهری و زندگی ساکنان وارد کند. توسعه پایدار یعنی گسترش فرصت‌ها، بدون آنکه هزینه آن بر دوش جامعه محلی یا میراث تاریخی گذاشته شود.

یزد برای تقویت جایگاه خود در گردشگری سلامت، به حرکتی هدفمند نیاز دارد: از معرفی ظرفیت‌ها به مدیریت تجربه، از تبلیغ صرف به اعتمادسازی و از فعالیت‌های پراکنده به همکاری سنجش‌پذیر. این مسیر با شعار کوتاه نمی‌شود؛ به برنامه، مسئولیت‌پذیری، ارزیابی و اصلاح مستمر نیاز دارد.

در نهایت، مزیت یزد فقط در آنچه برای عرضه دارد خلاصه نمی‌شود؛ در شیوه‌ای نیز هست که با انسان، درمان، تاریخ و محیط خود رفتار می‌کند. اگر توان تخصصی با خدمات منظم همراه شود، اگر میراث تاریخی با مسئولیت‌پذیری معرفی و حفاظت شود و اگر منافع توسعه به جامعه محلی برسد، گردشگری سلامت می‌تواند به فرصتی واقعی برای تقویت جایگاه استان تبدیل شود.

یزد برای تبدیل شدن به مقصدی قابل اعتماد، بیش از آنکه به وعده‌های بزرگ نیاز داشته باشد، باید تجربه‌ای بسازد که بتوان به آن اعتماد کرد؛ تجربه‌ای در شأن بیمار، شایسته میراث جهانی و سودمند برای مردم این سرزمین.

انتهای پیام/