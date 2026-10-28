به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ در نشست هم‌اندیشی با هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای هتلداران استان کرمان، ضمن بررسی الزامات میزبانی از رویدادهای فرهنگی و گردشگری پیش‌رو، به تبیین چالش‌های ساختاری و عمومی تاسیسات گردشگری و ضرورت افزایش تاب‌آوری این بخش در شرایط کنونی کشور پرداخت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر نقش زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی در موفقیت رویدادهای گردشگری اظهار کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری کرمان و افزایش حضور گردشگران در استان است، ازاین‌رو آمادگی به‌موقع و مناسب تاسیسات گردشگری و هماهنگی میان بخش دولتی و فعالان حرفه‌ای این حوزه، برای ارائه خدمات مطلوب به میهمانان و بهره‌گیری موثر از ظرفیت این رویدادها اهمیت ویژه‌ای دارد.

او با اشاره به برگزاری هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران و دیگر رویدادهای پیش‌روی استان افزود: برنامه‌ریزی برای میزبانی مناسب، مستلزم توجه به ظرفیت‌های اقامتی، کیفیت خدمات، هماهنگی‌های اجرایی و پیش‌بینی نیازهای گردشگران است تا این رویدادها علاوه بر دستاوردهای فرهنگی، به رونق گردشگری و تقویت فعالیت اقتصادی تاسیسات گردشگری نیز کمک کنند.

محسن‌نژاد همچنین با اشاره به چالش‌های ساختاری و عمومی فعالان صنعت گردشگری، بر اهمیت گفت‌وگو و هم‌اندیشی مستمر با تشکل‌های حرفه‌ای تاکید و تصریح کرد: بررسی مسائل و دغدغه‌های هتلداران و شناسایی راهکارهای قابل اجرا، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر و بهبود تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه متولی گردشگری باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در ادامه، تاب‌آوری تاسیسات گردشگری در شرایط کنونی کشور را از موضوعات مهم این حوزه دانست و بر ضرورت تقویت آمادگی، مدیریت ظرفیت‌ها، افزایش هماهنگی و استفاده از توان تخصصی فعالان بخش خصوصی برای حفظ کیفیت خدمات و تداوم فعالیت مطلوب این تاسیسات تاکید کرد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با آمادگی هتل‌ها و سایر تاسیسات گردشگری برای رویدادهای پیش‌رو، چالش‌های عمومی و ساختاری این بخش و راهکارهای تقویت همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و انجمن حرفه‌ای هتلداران استان مورد بحث و هم‌اندیشی قرار گرفت.

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