۶ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۷

در نشست مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با هئیت مدیره انجمن حرفه‌ای هتلداران تاکید شد

هم‌افزایی هتلداران کرمان برای میزبانی شایسته از رویدادهای پیش‌روی استان کرمان

هم‌افزایی هتلداران کرمان برای میزبانی شایسته از رویدادهای پیش‌روی استان کرمان

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان در نشست هم‌اندیشی با هیئت‌ مدیره انجمن حرفه‌ای هتلداران استان، بر ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی تاسیسات گردشگری برای میزبانی شایسته از رویدادهای پیش‌رو، از جمله هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، سید موید محسن‌نژاد سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ در نشست هم‌اندیشی با هیئت‌مدیره انجمن حرفه‌ای هتلداران استان کرمان، ضمن بررسی الزامات میزبانی از رویدادهای فرهنگی و گردشگری پیش‌رو، به تبیین چالش‌های ساختاری و عمومی تاسیسات گردشگری و ضرورت افزایش تاب‌آوری این بخش در شرایط کنونی کشور پرداخت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر نقش زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی در موفقیت رویدادهای گردشگری اظهار کرد: برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری کرمان و افزایش حضور گردشگران در استان است، ازاین‌رو آمادگی به‌موقع و مناسب تاسیسات گردشگری و هماهنگی میان بخش دولتی و فعالان حرفه‌ای این حوزه، برای ارائه خدمات مطلوب به میهمانان و بهره‌گیری موثر از ظرفیت این رویدادها اهمیت ویژه‌ای دارد.

او با اشاره به برگزاری هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران و دیگر رویدادهای پیش‌روی استان افزود: برنامه‌ریزی برای میزبانی مناسب، مستلزم توجه به ظرفیت‌های اقامتی، کیفیت خدمات، هماهنگی‌های اجرایی و پیش‌بینی نیازهای گردشگران است تا این رویدادها علاوه بر دستاوردهای فرهنگی، به رونق گردشگری و تقویت فعالیت اقتصادی تاسیسات گردشگری نیز کمک کنند.

محسن‌نژاد همچنین با اشاره به چالش‌های ساختاری و عمومی فعالان صنعت گردشگری، بر اهمیت گفت‌وگو و هم‌اندیشی مستمر با تشکل‌های حرفه‌ای تاکید و تصریح کرد: بررسی مسائل و دغدغه‌های هتلداران و شناسایی راهکارهای قابل اجرا، می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری دقیق‌تر و بهبود تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه متولی گردشگری باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در ادامه، تاب‌آوری تاسیسات گردشگری در شرایط کنونی کشور را از موضوعات مهم این حوزه دانست و بر ضرورت تقویت آمادگی، مدیریت ظرفیت‌ها، افزایش هماهنگی و استفاده از توان تخصصی فعالان بخش خصوصی برای حفظ کیفیت خدمات و تداوم فعالیت مطلوب این تاسیسات تاکید کرد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با آمادگی هتل‌ها و سایر تاسیسات گردشگری برای رویدادهای پیش‌رو، چالش‌های عمومی و ساختاری این بخش و راهکارهای تقویت همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی و انجمن حرفه‌ای هتلداران استان مورد بحث و هم‌اندیشی قرار گرفت.

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کد خبر 1405080600448
محمد شجاعی
دبیر مهدی ارجمند

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